Le premier ministre se rendra à la Barbade pour rencontrer les dirigeants de la Communauté des Caraïbes

OTTAWA, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Bridgetown, à la Barbade, pour participer à la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les 17 et 18 février, et bâtir une relation encore plus forte avec les Caraïbes.

La région des Caraïbes et ses États sont d'importants partenaires politiques, économiques et culturels du Canada et la visite représentera une occasion de renforcer encore davantage les partenariats avec ce regroupement régional de 15 États membres et 5 membres associés, ainsi que sa population de presque 20 millions de personnes.

Le premier ministre discutera des défis communs, notamment la protection de l'environnement et des océans et la lutte aux changements climatiques dont ses effets sont particulièrement importants dans cette région, ainsi que la création de bons emplois pour la classe moyenne et la croissance durable de nos économies.

Le premier ministre Trudeau participera à des discussions de groupe et à des réunions bilatérales avec les dirigeants de la CARICOM. Il sera accueilli par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, présidente actuelle de la CARICOM et hôte de cette réunion.

Alors que le Canada poursuit sa campagne pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2021-2022, il continuera de promouvoir les intérêts communs au profit des citoyens et des entreprises au Canada, dans les Caraïbes et aux quatre coins du monde.

« Le Canada et les pays des Caraïbes ont toujours eu des relations solides et près d'un million de personnes d'origine caribéenne vivent au Canada. Ces relations sont fondées sur des valeurs communes et des partenariats en matière de lutte aux changements climatiques, de promotion de la démocratie, de commerce, de croissance économique et de sécurité. J'ai hâte de rencontrer les dirigeants de la CARICOM pour renforcer encore davantage nos liens afin de bâtir un monde meilleur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Plus de deux millions de Canadiens se rendent dans les pays de la CARICOM chaque année.

Le Canada collabore depuis longtemps avec de nombreux pays de la CARICOM dans un large éventail de dossiers, notamment le commerce, la sécurité, la défense et la gouvernance.

collabore depuis longtemps avec de nombreux pays de la CARICOM dans un large éventail de dossiers, notamment le commerce, la sécurité, la défense et la gouvernance. La CARICOM est composée de 15 États membres et de cinq membres associés. Les États membres sont les suivants : Antigua -et- Barbuda , Bahamas , Barbade, Belize , la Dominique, la Grenade, Guyana , Haïti, Jamaïque, Montserrat , Sainte-Lucie , Saint-Kitts -et- Nevis , Saint-Vincent-et-les- Grenadines , Suriname et Trinité-et- Tobago . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : Anguilla , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos.

-et- , , Barbade, , la Dominique, la Grenade, , Haïti, Jamaïque, , , -et- , Saint-Vincent-et-les- , Suriname et Trinité-et- . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos. La Conférence des chefs de gouvernement se réunit deux fois par an, soit une fois en été (réunion régulière) et une fois en hiver (réunion intersessions), pour donner à la CARICOM son orientation stratégique.

En 2017, le premier ministre Trudeau a annoncé un engagement de 100 millions de dollars du Canada pour la reconstruction et la résistance aux changements climatiques des Caraïbes en vue de soutenir les activités réalisées dans la région et dans des pays en particulier pour mener à bien chaque étape du cycle de gestion des catastrophes. Les initiatives mises en œuvre dans le cadre de cet engagement contribuent à renforcer les systèmes de gestion des risques de catastrophe, à promouvoir l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets, et à placer la résistance aux changements climatiques au cœur des efforts de reconstruction.

Lors de la Réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), en 2018, le premier ministre a annoncé une aide technique de 20 millions pour soutenir la gestion des finances publiques des petits États insulaires en développement, dont les Caraïbes.

