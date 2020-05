Le premier ministre se joint au secrétaire général des Nations Unies et au premier ministre de la Jamaïque pour convoquer une réunion de haut niveau afin d'aborder les ravages économiques causés par la COVID-19

OTTAWA, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 28 mai prochain, le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, et le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, convoqueront une réunion spéciale de haut niveau visant à proposer des solutions concrètes à l'urgence causée par la pandémie de COVID‑19 en matière de développement.

La réunion, qui sera virtuelle, s'ouvrira par un segment de haut niveau au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement exprimeront leur volonté de favoriser fermement des solutions multinationales pour faire face à la crise économique mondiale et à ses impacts sur les gens les plus vulnérables.

Un groupe de haut niveau composé de dirigeants d'organisations internationales discutera des difficultés, mais également des opportunités liées à une action rapide sur les six enjeux suivants :

La nécessité d'accroître les liquidités dans l'économie mondiale et de maintenir la stabilité financière. Cela permettra de préserver les acquis en matière de développement. La nécessité de s'attaquer aux vulnérabilités découlant de l'endettement des pays en développement. Cela fera en sorte de sauver les vies et les emplois de milliards de personnes à travers le monde. La nécessité de créer un espace où les créanciers du secteur privé peuvent mettre en œuvre, de manière proactive, des solutions efficaces dans un délai raisonnable. Les conditions préalables à l'amélioration du financement externe pour favoriser la croissance inclusive et la création d'emplois, notamment la réduction des coûts de transaction des transferts de fonds. Les mesures visant à élargir la marge de manœuvre budgétaire et à favoriser la mobilisation des ressources intérieures en empêchant les flux financiers illicites. Les mesures visant à garantir une reprise durable et inclusive en harmonisant les politiques de relance aux objectifs de développement durable.

À la suite du panel, un segment de réponses de haut niveau entre les chefs d'État et de gouvernement ainsi que leurs partenaires se poursuivra.

La COVID-19 a fait jusqu'à maintenant plus de 344 000 morts et on compte plus de 5,3 millions de cas confirmés. Cela va provoquer une forte régression de l'économie mondiale cette année. En effet, il y aura plus de 300 millions de chômeurs, et plus de 30 millions de personnes se retrouveront en situation d'extrême pauvreté.

La pandémie de COVID-19 et la crise économique et sociale qu'elle a déclenchée menaceront toute chance de réaliser le Programme de développement durable d'ici 2030, sauf si la communauté internationale apporte une réponse à la hauteur du problème. Pour cela, elle doit investir au moins 10 % du PIB mondial, réagir rapidement et apporter un soutien à tous les pays qui ont besoin d'aide afin de mieux reconstruire et d'augmenter la résilience des économies et des sociétés.

Webdiffusion : http://webtv.un.org de 8 h à 12 h (HAE) le 28 mai.

Site web de l'événement (anglais seulement) : https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development

