Le premier ministre salue l'élection du nouveau Président de la Chambre des communes

OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui salué l'élection d'Anthony Rota au poste de Président de la Chambre des communes.

Les Canadiens s'attendent à ce que leurs députés travaillent ensemble pour s'attaquer aux plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. La démocratie canadienne repose sur la tenue de débats constructifs, la confiance dans nos institutions publiques et le droit de tous les élus d'être entendus à la Chambre des communes.

Le rôle du Président est d'une importance capitale, car il interprète de façon impartiale les règles et les traditions parlementaires. Le Président est également chargé de superviser l'administration et la gestion de la Chambre des communes et d'assumer des fonctions cérémonielles et diplomatiques.

Citation

« Notre collègue, Anthony Rota, est largement reconnu et respecté en tant que parlementaire chevronné. Le résultat du scrutin d'aujourd'hui démontre clairement que les députés ont confiance en sa capacité de régir la Chambre des communes de façon juste et impartiale. Je félicite le Président Rota pour son élection et j'ai hâte de travailler avec lui - et avec tous les députés de la Chambre - pour continuer à apporter des changements réels et positifs pour les Canadiens. Je tiens également à remercier Geoff Regan pour le travail exceptionnel qu'il a accompli à la Chambre en tant que Président au cours des quatre dernières années et pour les efforts acharnés qu'il a déployés afin de protéger et de défendre la démocratie canadienne. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'honorable Anthony Rota est le 37 e Président de la Chambre des communes.

est le 37 Président de la Chambre des communes. Au début d'une nouvelle législature, la Chambre des communes doit élire un Président. Par scrutin secret, les députés choisissent, parmi eux, le Président de la Chambre des communes.

Le Président agit également à titre de porte-parole de la Chambre des communes dans les relations de cette dernière avec le Sénat, la Couronne et d'autres entités à l'extérieur du Parlement.

