VESTMANNAEYJAR, Iceland, le 26 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa visite en Islande, où il a rencontré les dirigeants de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, des îles Féroé, du Groenland et des îles Åland afin de continuer à resserrer leurs liens et à faire progresser leurs grandes priorités communes. Les dirigeants nordiques ont abordé divers sujets, notamment la sécurité en Europe et dans l'Arctique, la réforme et la reconstruction en Ukraine ainsi que les efforts visant à lutter contre les changements climatiques, à favoriser une croissance économique centrée sur le bien-être de tous, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à rendre la vie plus abordable pour les gens. Le premier ministre a été convié à cette réunion en tant qu'invité spécial.

En Islande, le premier ministre a approuvé une déclaration commune des dirigeants du Canada et des pays nordiques visant à renforcer la coopération dans des domaines prioritaires, notamment la paix et la sécurité, la lutte contre les changements climatiques, la démocratie et les droits de la personne. En tant que partenaires transatlantiques et amis aux vues similaires, les pays nordiques et le Canada ont des intérêts communs dans notre région et au-delà de celle-ci.

Face à l'évolution de l'état de la sécurité intérieure en Russie, le premier ministre et les dirigeants des pays nordiques ont réitéré leur soutien continu à l'Ukraine. Alors que le monde continue d'être confronté aux conséquences de l'invasion brutale et injustifiable de la Russie, le Canada et les dirigeants des pays nordiques ont affirmé leur engagement commun et inébranlable à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et ce, aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, ils ont salué l'accord sur le nouveau Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine à La Haye. Les dirigeants ont également exprimé leur soutien aux enquêtes menées par le procureur de la Cour pénale internationale ainsi qu'aux travaux en cours du groupe central pour étudier la possibilité de mettre en place un tribunal pour le crime d'agression.

Le premier ministre Trudeau a souligné les efforts déployés par le Canada pour renforcer la résilience démocratique et relever des défis tels que l'ingérence étrangère, les incidents cybernétiques, les préjudices en ligne, la désinformation, les atteintes à la démocratie et la gestion des urgences. Le premier ministre a mis en relief le leadership du Canada au sein du Mécanisme de réponse rapide du G7, qui lutte contre la désinformation. Il a également évoqué les efforts que nous déployons pour soutenir la liberté des médias et promouvoir la conduite responsable des entreprises canadiennes à l'étranger ainsi que le travail que nous effectuons ensemble par l'intermédiaire de la Coalition pour la liberté en ligne. Il a insisté sur le fait que le Canada et les pays nordiques doivent poursuivre leur collaboration pour lutter contre les cybermenaces, promouvoir la stabilité dans le cyberespace, défendre l'ordre international fondé sur des règles et imposer des coûts à ceux qui se livrent à des activités cybernétiques malveillantes.

Le premier ministre a mis en relief la nécessité d'une collaboration accrue afin de mieux protéger nos océans. Le Canada s'est fait le défenseur des océans et a contribué à l'établissement de normes élevées pour la conservation des océans. Le premier ministre a souligné les efforts de conservation menés par le Canada, notamment par l'intermédiaire du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, dans le cadre duquel le Canada a joué un rôle de premier plan pour accroître le niveau d'ambition à l'égard de la conservation des océans. Il a également évoqué les efforts déployés pour favoriser la reconnaissance et l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour lutter à la fois contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité.

Le Canada et les dirigeants des pays nordiques se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour faire progresser la lutte mondiale contre les changements climatiques, afin de faire croître nos économies et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. Ils ont convenu que la tarification de la pollution est un outil stratégique très efficace pour réaliser cet objectif. Le premier ministre a réitéré l'appel lancé par le Canada à tous les pays pour qu'ils adoptent la tarification du carbone et s'emploient à atteindre l'objectif collectif consistant à appliquer cette tarification à 60 % des émissions mondiales d'ici 2030, comme le prévoit le Défi mondial sur la tarification du carbone.

Le premier ministre a souligné que le Canada est un partenaire aux vues similaires de la région nordique. En effet, nous partageons bon nombre des objectifs énoncés dans la Vision 2030 (en anglais seulement) des pays nordiques, y compris l'engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il a présenté le Canada comme un partenaire commercial de choix, en particulier grâce à notre économie propre en croissance, à nos accords commerciaux robustes, à notre engagement en faveur d'un commerce diversifié et inclusif, et à la conduite responsable de nos entreprises à l'étranger. Le premier ministre Trudeau a souligné l'intérêt du Canada pour une exploitation responsable et durable des ressources naturelles, en particulier du pétrole et du gaz, dans le cadre de sa transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Il a affirmé que le Canada souhaitait établir des partenariats de recherche et développement sur les technologies avancées liées au captage et au stockage du carbone et à l'hydrogène propre, ainsi que sur les meilleures pratiques permettant d'accélérer la transformation des systèmes énergétiques qui contribuent à réduire les émissions. Il a également indiqué que la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques était le plan directeur du Canada pour favoriser des chaînes d'approvisionnement résilientes en matières premières essentielles qui sont nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et d'autres technologies propres.

Citation

« Le Canada et les pays nordiques sont unis par leurs valeurs, leur amitié et leurs priorités communes. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, nous devons travailler ensemble pour renforcer notre partenariat, faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones et les droits de la personne, protéger l'environnement et trouver de nouvelles possibilités économiques pour nos entreprises et nos travailleurs. Par-dessus tout, nous plaçons les gens au cœur de toutes nos actions, et je suis enthousiaste à la perspective de donner suite à nos partenariats pour le mieux-être de tous nos pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La participation du premier ministre Trudeau à la réunion des premiers ministres des pays nordiques marque la toute première présence d'un premier ministre du Canada à cette réunion.

Le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec la première ministre de l'Islande, Katrín Jakobsdóttir, la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen , le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson.

Les objectifs du Canada dans l'Arctique sont énoncés dans le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, qui a été élaboré conjointement avec des partenaires territoriaux, provinciaux et autochtones canadiens.

Durant la réunion des premiers ministres des pays nordiques, les dirigeants ont convenu que leurs ministres des Affaires étrangères se rencontreraient prochainement dans le cadre d'un dialogue stratégique entre les pays nordiques et le Canada.

Le premier ministre a fait la visite de Carbfix, une entreprise islandaise dirigée par une femme qui a mis au point une approche innovatrice et rentable pour capter et stocker le CO₂. À cette occasion, il a tenu des discussions approfondies pour tirer parti de l'expertise de l'Islande en matière d'énergie propre, et a souligné la volonté du Canada de bâtir une économie axée sur l'énergie propre.

Le Canada a accueilli plusieurs investissements majeurs de la région nordique au cours de la dernière année, et les entreprises canadiennes investissent dans les pays nordiques. Ces investissements ont pour effet de multiplier les possibilités pour les entreprises canadiennes et nordiques et de renforcer la résilience et la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement. Par exemple, l'année dernière, l'entreprise technologique finlandaise Nokia a annoncé son intention d'agrandir son installation à Ottawa , et elle a reçu un soutien financier du gouvernement fédéral à cette fin.

En 2021, le Canada a lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone. Ce partenariat vise à étendre le recours à la tarification de la pollution en renforçant les systèmes existants et en soutenant les systèmes émergents. Le Défi sert également de forum de dialogue et de coordination pour améliorer l'efficacité et la compatibilité des systèmes de tarification et pour aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone et à réduire les émissions en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

L'Islande assume la présidence du Conseil nordique des ministres en 2023.

Le Canada entretient des relations de longue date et a des valeurs communes avec tous les pays nordiques.

Lors du recensement de 2021, près de 1,3 million de Canadiens ont déclaré être d'origine nordique.

Ensemble, les pays nordiques représentent la 12 e économie en importance dans le monde (PIB de 2 420 milliards de dollars) et la 7 e économie la plus prospère.

En 2022, le commerce de marchandises entre le Canada et les pays nordiques atteignait 13,6 milliards de dollars. L'ensemble des activités commerciales, y compris le commerce des services, était de 17,3 milliards de dollars.

