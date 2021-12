OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a été difficile pour de nombreux Canadiens, mais, d'un océan à l'autre, les gens ont vaincu l'adversité. Ils se sont adaptés et se sont entraidés quand cela importait le plus. Le gouvernement du Canada a été là pour eux depuis le début et il y restera à chaque étape. Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui rendu publiques les nouvelles lettres de mandat des ministres, qui orienteront le Conseil des ministres dans son objectif de faire avancer le Canada et de bâtir un pays meilleur pour tous.

Les lettres de mandat énoncent le plan que le gouvernement s'est donné pour trouver de véritables solutions aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés. Elles réitèrent l'engagement à terminer la lutte contre la COVID-19 et à appuyer une relance économique forte qui ne laisse personne pour compte. Les lettres de mandat affirment également la détermination du gouvernement à lutter contre les changements climatiques, à créer de nouveaux emplois et à faire croître la classe moyenne, à redonner à tous l'accès à la propriété, à offrir des services de garde à 10 $ par jour et à avancer sur la voie commune de la réconciliation.

Le gouvernement du Canada est résolu à faire preuve d'ouverture, de transparence et de responsabilité dans tout ce qu'il accomplit, et c'est pourquoi le premier ministre rend publiques les lettres de mandat des ministres depuis 2015. Grâce à ces lettres de mandat, le gouvernement reste concentré sur l'obtention de résultats pour les Canadiens alors que nous continuons de bâtir un avenir meilleur où tout le monde a une chance réelle et équitable de réussir.

Citation

« Pendant que nous terminons la lutte contre la COVID-19 et rebâtissons un Canada meilleur, notre équipe continuera de mettre les Canadiens au premier plan et de s'attaquer aux défis d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, nous allons finir le processus de vaccination, mener une action climatique énergique, redonner aux gens l'accès à la propriété, créer des emplois et faire croître la classe moyenne et avancer sur la voie commune de la réconciliation. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il y a en tout 38 lettres de mandat : une pour chaque ministre du Conseil des ministres.

Les lettres de mandat énoncent les engagements que tous les ministres chercheront à atteindre ainsi que les défis urgents qu'ils devront relever dans le cadre de leurs fonctions. Les lettres de mandat ne constituent pas une liste exhaustive de tous les dossiers auxquels travailleront les ministres.

Les lettres de mandat accessibles au public aident les Canadiens à demander des comptes au gouvernement. Elles présentent les attentes du premier ministre relativement à chaque ministre et donnent aux Canadiens une idée claire quant à la façon dont le gouvernement compte réaliser son programme.

