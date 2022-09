LONDRES, le 19 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a assisté aujourd'hui aux funérailles nationales qui ont eu lieu à Londres, au Royaume-Uni, pour Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Au nom de tous les Canadiens, le premier ministre Trudeau a exprimé sa gratitude pour les loyaux services que la Reine a rendus durant toute sa vie au Commonwealth et à sa population. Le dévouement de Sa regrettée Majesté à l'égard du Canada et des Canadiens demeurera à jamais un chapitre important de l'histoire de notre pays.

En mémoire du sens du devoir et du service que Sa Majesté a incarnés tout au long de sa vie, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada fera un don de 20 millions de dollars au programme de Bourses de la reine Elizabeth II (BRE). Ce programme finance des projets d'échanges universitaires qui donnent aux étudiants canadiens la possibilité d'étudier à l'étranger et permet en retour d'attirer au Canada les meilleurs talents et les plus éminents chercheurs internationaux. Ce don assurera la pérennité du programme.

À Londres, le premier ministre Trudeau s'est rendu à Westminster Hall afin de se recueillir devant le cercueil de Sa regrettée Majesté la reine, exposé en chapelle ardente.

De plus, le premier ministre s'est vu accorder une audience avec Sa Majesté le roi Charles III. Au nom des Canadiens, il a personnellement offert ses condoléances à la famille royale et assuré Sa Majesté de la loyauté du gouvernement du Canada en ce début de règne.

Le premier ministre a ensuite assisté aux funérailles nationales à l'Abbaye de Westminster et à la cérémonie d'inhumation de Sa regrettée Majesté la reine Elizabeth II à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Durant sa visite, le premier ministre Trudeau a également tenu des rencontres avec des premiers ministres de pays ayant la Reine pour chef d'État. Ainsi, il a rencontré la première ministre du Royaume-Uni, Elizabeth Truss et le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, pour commémorer le service extraordinaire de Sa regrettée Majesté. Il a également tenu une rencontre avec le premier ministre de l'Ukraine, Denys Shmyhal.

« L'héritage de service et de leadership constant de la Reine se perpétuera dans les innombrables vies qu'elle a touchées et sera une source d'inspiration pour nous tous. Son exemple a poussé de nombreux jeunes Canadiens à consacrer leur vie au service des autres, à redonner à leur communauté et à devenir les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je me joins aux Canadiens pour remercier Sa Majesté la reine Elizabeth II pour ces plus de 70 années de service dévoué. Nous souhaitons également rendre hommage à sa vie extraordinaire marquée par la grâce, la dignité et un sens inébranlable du devoir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre était accompagné de Sophie Grégoire Trudeau et de Leurs Excellences la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser .

Le Canada est le pays du Commonwealth que Sa Majesté a visité le plus souvent, dans le cadre de 22 visites officielles en tant que Reine.

Sa Majesté s'est fait un point d'honneur de visiter chaque province et territoire du Canada. Sa dernière visite au pays a eu lieu en 2010.

Sa Majesté la reine Elizabeth II agissait comme marraine auprès de plus de 600 organismes de bienfaisance et organisations diverses, dont 36 au Canada. Cela témoigne de l'intérêt qu'elle portait à l'éducation, à la santé, aux sciences, à l'environnement et aux arts.

Le programme de BRE a permis d'accorder plus de 2 200 bourses depuis son lancement en 2012.

La Reine entretenait avec les Forces armées canadiennes une relation privilégiée, qui allait bien au-delà de ses fonctions constitutionnelles de commandant en chef de toutes les forces armées du Canada. En effet, elle a servi comme colonel en chef, capitaine général et commodore en chef (Air) de 16 régiments et unités à travers le Canada. Chacun de ces unités a dépêché des représentants à Londres, en Angleterre, pour assister aux funérailles de Sa Majesté.

Depuis 2012, Sa regrettée Majesté était également commissaire en chef de la Gendarmerie royale culture Canada. Auparavant, soit de 1953 à 2012, elle avait été commissaire honoraire de la Gendarmerie royale du Canada. Ainsi, elle est devenue la « membre » affichant les plus longs états de service au sein de la GRC.

Le jour des funérailles de Sa Majesté à Londres, le Canada observera un Jour de deuil national. À cette occasion, une cérémonie nationale de commémoration aura lieu à Ottawa à 13 h (HE) et sera diffusée à la télévision et sur les médias sociaux. La cérémonie sera précédée d'un défilé commémoratif et d'une salve d'honneur de 96 coups de canon - un pour chaque année de la vie de Sa Majesté. Elle sera suivie d'un défilé aérien exécuté par des chasseurs CF-18 de l'Aviation royale canadienne.

Pour commémorer Sa Majesté et souligner son lien important avec le Canada, de nombreux immeubles et points emblématiques que Sa Majesté avait visités d'un océan à l'autre ont été illuminés de bleu royal la veille des funérailles.

Les Canadiens sont invités à visiter le site Web de commémoration et à signer le livre de condoléances en ligne.

Le premier ministre était accompagné d'une délégation du Canada qui réunissait notamment :

La très honorable Michaëlle Jean



Le très honorable David Johnston



La très honorable Kim Campbell



Le très honorable Jean Chrétien



Le très honorable Paul Martin



Le très honorable Stephen Harper .

La cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald



Le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed



La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron



La greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et ancienne haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, Janice Charette

Le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, l'honorable Ralph Goodale .

Les membres de l'Ordre du Canada suivants :



Mark Tewksbury





Sandra Oh





Gregory Charles



Le récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer

