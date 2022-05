OTTAWA ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a tenu aujourd'hui une rencontre bilatérale avec le premier ministre de la Lettonie, Krišjānis Kariņš, durant la visite que ce dernier effectue au Canada du 10 au 12 mai 2022.

Les premiers ministres ont discuté de moyens de coordonner davantage l'aide militaire supplémentaire à fournir à l'Ukraine au moment où ce pays continue de contenir l'agression non provoquée et injustifiable de la Russie. Les dirigeants ont insisté sur l'importance de la coordination entre les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et parlé de façons de renforcer les mesures de dissuasion et de défense en Europe de l'Est, particulièrement dans la région balte. Les premiers ministres ont également exprimé leur appui à l'adhésion de la Finlande à l'Alliance de l'OTAN.

À la suite de leur rencontre, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada déploiera un général et six officiers d'état-major des Forces armées canadiennes au quartier général de la Division multinationale Nord de l'OTAN basé à Ādaži, en Lettonie.

Les premiers ministres ont également discuté du solide partenariat entre le Canada et la Lettonie, qui est ancré dans des valeurs communes et un engagement à l'égard du système international fondé sur des règles, ainsi que des enjeux de sécurité dans l'ensemble de la région balte. Ils ont convenu de rester en contact à l'approche de la réunion 3+1 des ministres des Affaires étrangères du Canada et des pays baltes, que le Canada accueillera en juin.

Durant sa visite au Canada, le premier ministre Kariņš a également rencontré l'honorable Anthony Rota, président de la Chambre des communes, ainsi que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Le Canada et la Lettonie sont tous deux profondément attachés aux valeurs de liberté, de démocratie et de primauté du droit, et nous continuons de resserrer notre relation bilatérale. Aujourd'hui, le premier ministre Kariņš et moi avons discuté de l'aide militaire à apporter à l'Ukraine, qui continue à se défendre contre l'agression non provoquée et injustifiable de la Russie. En travaillant ensemble comme alliés de l'OTAN et amis, nous continuerons de nous défendre contre les menaces qui pèsent sur la démocratie et la stabilité mondiale et à les dissuader partout dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En ce moment crucial pour la sécurité euroatlantique, l'engagement du Canada envers l'alliance de l'OTAN reste inébranlable. Ainsi, nous avons récemment déployé une deuxième frégate auprès des forces maritimes de l'OTAN et augmenté encore le nombre de militaires et les capacités affectés au groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie dirigé par le Canada. Cette contribution de membres des Forces armées canadiennes au quartier général de la Division multinationale Nord est un autre exemple de l'importance que le Canada attache à la sécurité de nos alliés de l'OTAN et à la défense de chaque pouce du territoire de l'OTAN. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Le premier ministre Trudeau a visité la Lettonie à deux reprises. Sa dernière visite remonte à mars 2022.

Les relations entre le Canada et la Lettonie sont fondées sur des valeurs communes, soit la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Nous entretenons des liens solides, en partie grâce aux 30 000 Canadiens d'origine lettone.

Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991, et l'un des premiers pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991, et l'un des premiers pays à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN en 2004. À l'heure actuelle, environ 700 membres des Forces armées canadiennes contribuent au groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Créé en mars 2019, le quartier général de la Division multinationale Nord de l'OTAN joue plusieurs rôles essentiels, notamment pour contribuer à la planification de la défense de la région balte et assurer la coordination d'activités militaires dans la région, comme celles des forces de la Présence avancée renforcée.

l'OTAN joue plusieurs rôles essentiels, notamment pour contribuer à la planification de la défense de la région balte et assurer la coordination d'activités militaires dans la région, comme celles des forces de la Présence avancée renforcée. La Division multinationale Nord, qui est basée à Ādaži, en Lettonie, et qui compte aussi des éléments au Danemark, est actuellement dirigée par le Danemark et tombe sous le commandement du Corps multinational Nord-Est de l'OTAN.

