OTTAWA, ON, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que, après 40 ans de service, le général Wayne Eyre prendra cet été sa retraite en tant que chef d'état-major de la Défense, poste qu'il occupe depuis 2021.

Le général Eyre a consacré sa vie à servir le Canada et les Canadiens. Après avoir fréquenté un collège militaire en Ontario et en Colombie-Britannique, il a occupé pendant la majeure partie de sa carrière des postes de commandement ou de commandement adjoint. En plus de quatre affectations aux États-Unis, il a été déployé à Chypre, en Croatie, en Bosnie et à deux reprises en Afghanistan, où il a supervisé la formation des Forces de sécurité nationale afghanes. En 2018, il est devenu le premier commandant adjoint non américain du Commandement des Nations Unies en Corée et l'officier canadien le plus haut gradé jamais affecté en permanence dans la région indo-pacifique.

Au pays, le général Eyre a assuré le commandement de diverses opérations de secours en cas de catastrophe, y compris l'intervention militaire lors des feux de forêt en Saskatchewan en 2015 et de l'évacuation de Fort McMurray en 2016. Il a été nommé commandant de l'Armée canadienne en 2019 et promu au grade de général en 2021.

En tant que chef d'état-major de la Défense, le général Eyre a contribué à stabiliser les Forces armées canadiennes (FAC) pendant une période de bouleversement et a dirigé les interventions de ces dernières face aux nombreuses crises et aux nombreux défis en matière de sécurité auxquels notre pays et le monde sont confrontés. Au pays, il a notamment dirigé les interventions menées par les FAC en réponse à des situations d'urgence telles que la pandémie de COVID-19 et des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont touché nos communautés. Ailleurs dans le monde, il a dirigé des interventions visant à défendre l'ordre international fondé sur des règles aux côtés de nos alliés et de nos partenaires et à protéger les Canadiens en danger. Au cours d'une période de changements importants, le général Eyre s'est fait le champion des efforts visant à moderniser les capacités des FAC, à rétablir leur état de préparation et à faire de celles-ci une organisation inclusive et respectueuse qui attire des talents de tous les segments de la société canadienne et les maintient en poste, tout en continuant d'assurer l'excellence opérationnelle.

Le premier ministre a remercié le général Eyre pour les nombreuses années qu'il a passées au service des Canadiens et l'a félicité pour son départ prochain à la retraite. Un processus de sélection sera lancé pour désigner le prochain chef d'état-major de la Défense. Le général Eyre continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé et que celui-ci termine une période de transition délibérée.

« Je remercie le général Eyre pour les services constants qu'il a rendus au Canada en tant que chef d'état-major de la Défense et tout au long de sa remarquable carrière militaire. Les contributions qu'il a apportées pour maintenir les normes de professionnalisme les plus élevées au sein de nos forces armées et le leadership dont il a fait preuve dans le cadre d'opérations de secours en cas de catastrophe et de missions critiques, tant au pays qu'à l'étranger, ont été d'une valeur inestimable. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le général Eyre a toujours servi le Canada avec une détermination et un professionnalisme remarquables. Le leadership dont il a fait preuve, tant à titre de chef d'état-major de la Défense qu'au cours de ses nombreuses années de service, s'est avéré essentiel. Dans le cadre de ses nombreuses affectations au pays et à l'étranger, il a aidé les Forces armées canadiennes à traverser certaines des situations les plus difficiles. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au général Eyre pour son dévouement et pour les services qu'il a rendus à notre pays, et je lui adresse mes meilleurs vœux de réussite dans tous ses projets. »

-- L'hon. Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« J'ai eu l'honneur de servir notre pays en tant que chef d'état-major de la Défense pendant une période charnière de notre histoire, où nous avons été confrontés à des crises et des défis persistants et où le soutien des Forces armées canadiennes (FAC) a été sollicité sans relâche. Dans l'ensemble, les membres des FAC se sont acquittés de leur tâche avec brio, et leur volonté de servir notre nation est une source d'inspiration permanente. Je suis très fier d'eux. »

-- Général Wayne Eyre, chef d'état-major de la Défense

Le chef d'état-major de la Défense est nommé par le gouverneur en conseil et est responsable du commandement, du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires.

Les nominations du gouverneur en conseil sont faites par le gouverneur général, sur la recommandation du Conseil privé du Roi pour le Canada . Les nominations sont faites par décret et vont des dirigeants d'organismes aux premiers dirigeants des sociétés d'État jusqu'aux membres des tribunaux quasi judiciaires.

