Le premier ministre reçoit officiellement le coquelicot de la part de la Légion royale canadienne

QUÉBEC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a reçu officiellement, des mains du président de la filiale 265 de la Légion royale canadienne, M. Pierre Gosselin, le coquelicot, symbole national du Souvenir. Cette remise s'est déroulée, aujourd'hui, en présence des trois premiers vice-présidents de la Légion ainsi que du directeur de la Campagne du coquelicot. M. Legault portera celui-ci tout au long de la Campagne, qui est soulignée à compter du dernier vendredi d'octobre, et ce, jusqu'au jour du Souvenir, soit le 11 novembre.

Citation :

« Je suis honoré de recevoir le coquelicot, symbole fort de la reconnaissance à nos vétérans. Le port du coquelicot est une tradition, pour moi, et une façon de ne jamais oublier le sacrifice que ces braves femmes et hommes ont fait pour les Québécois et les Canadiens. J'invite tout le Québec à se joindre à la Campagne en arborant le coquelicot, ou en rendant hommage aux personnes qui se sont battues pour notre liberté. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

La Campagne du coquelicot, orchestrée par la Légion royale canadienne, est soulignée entre le dernier vendredi d'octobre et le 11 novembre, jour du Souvenir.

Lors de cette campagne, de nombreux Québécois et Canadiens portent le coquelicot, symbole désigné pour rendre hommage aux vétérans.

Si la Campagne a principalement pour mission d'encourager la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, des dons sont également amassés et destinés à soutenir les vétérans et leur famille par l'entremise du Fonds du coquelicot.

À cette occasion, chaque année, le président de la Légion royale canadienne remet officiellement un coquelicot au premier ministre.

Pour en savoir plus sur la Légion royale canadienne et sur la Campagne du coquelicot : https://legion.ca/fr/souvenir/le-coquelicot

