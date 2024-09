NEW YORK, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le leadership progressiste est animé par la conviction que nous ne pouvons pas faire marche arrière sur les droits, sur l'égalité et sur une économie qui profite à tous. Nous devons continuer d'aller de l'avant.

Il s'agit là du message que le premier ministre Justin Trudeau a exprimé au terme de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) et au Sommet de l'avenir qui ont eu lieu à New York, aux États-Unis d'Amérique. Lors de l'AGNU, le premier ministre a réaffirmé la détermination du Canada en faveur du progrès, de la prospérité et de l'équité pour toutes les générations.

Le premier ministre Trudeau s'est joint aux dirigeants du monde entier lors du Sommet de l'avenir, qui s'est conclu par l'adoption du Pacte pour l'avenir, un accord ambitieux qui incitera les pays à collaborer pour relever des défis communs. Lors du Sommet, le premier ministre a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que le Canada soutenait le Sommet de l'avenir, invitait les pays à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et entendait investir dans ses travailleurs, dans ses communautés et dans son avenir.

Dans la foulée des progrès réalisés lors du Sommet de l'avenir, le premier ministre Trudeau s'est joint à des dirigeants mondiaux et à d'éminents défenseurs des droits de la personne lors de l'AGNU pour intensifier les progrès à l'égard des Objectifs de développement durable (ODD). Il a notamment indiqué que le Canada était déterminé à trouver de nouvelles sources de financement pour la réalisation des ODD à l'échelle mondiale, en particulier en sa qualité de coprésident du Groupe des dirigeants pour le stimulus des ODD. Il a souligné le rôle fondamental de l'égalité entre les sexes comme moyen de parvenir à un développement durable et a clairement fait savoir que les femmes et les filles doivent pouvoir faire des choix quant à leur corps, à leur vie et à leur avenir. À cette fin, le Canada a annoncé l'octroi d'une aide de plus de 112 millions de dollars visant à protéger l'accès à des services complets relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles dans le monde entier. Le Canada investira également 58 millions de dollars dans des projets visant à renforcer le pouvoir des femmes et à promouvoir l'égalité des sexes, en particulier en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Grâce à ce financement, le Canada respectera l'engagement qu'il a pris de consacrer 100 millions de dollars à la résolution des problèmes liés à la prestation de soins rémunérée et non rémunérée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Pour des dizaines de millions de personnes dans le monde, y compris au Canada, les changements climatiques ne sont pas une illusion : ils sont concrets, coûteux et ne connaissent pas de frontières. Pour lutter efficacement contre cette menace, le premier ministre a insisté sur l'importance de prendre collectivement des mesures à l'échelle mondiale. Il a indiqué que la décarbonation du secteur industriel représentait l'une des solutions pour lutter contre les changements climatiques, notamment au moyen d'outils novateurs comme la tarification du carbone. Il a également souhaité la bienvenue à six nouveaux membres du Défi mondial sur la tarification du carbone lancé par le Canada, qui invite les pays à fixer un prix sur le carbone afin de couvrir 60 % des émissions mondiales d'ici 2030. Le premier ministre a également annoncé l'octroi de 3,9 millions de dollars dans le cadre du Programme de leadership mondial sur les forêts du Canada, pour que nous puissions mieux lutter contre les incendies de forêt et faire évoluer le savoir-faire international en matière de gestion durable des forêts.

Le premier ministre Trudeau, de pair avec le premier ministre d'Haïti, Garry Conille, a convoqué une Réunion de haut niveau du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations Unies afin de renforcer les efforts visant à rétablir la démocratie, la sécurité et la stabilité en Haïti. Le premier ministre a souligné le travail réalisé pour répondre aux besoins humanitaires du peuple haïtien et le soutien constant du Canada à la Mission multinationale de soutien à la sécurité menée au pays. Il a insisté sur l'importance primordiale des solutions dirigées par les Haïtiens pour régler le conflit. À cet égard, il a annoncé l'octroi de plus de 16 millions de dollars pour appuyer les préparatifs électoraux du gouvernement de transition, accroître l'aide humanitaire, réduire la violence liée aux gangs et accroître l'accès à la justice pour les femmes et les jeunes détenus, tout en soutenant la réintégration de ces derniers dans la société. Ces mesures aideront véritablement Haïti à répondre à ses besoins immédiats et à créer un avenir meilleur et plus prospère pour sa population.

Lors de l'AGNU, le premier ministre a également annoncé la somme de 3,6 millions de dollars pour de nouveaux investissements de grande envergure visant à renforcer la paix et la sécurité dans le monde, entre autres en matière de déminage, et à protéger les droits des peuples autochtones, tout particulièrement les femmes touchées par les conflits. Il a souligné le rôle que jouent les organismes des Nations Unies dans la réalisation de cette tâche importante, et annoncé un investissement de 9 millions de dollars pour soutenir les initiatives des Nations Unies dont l'objectif est d'accroître l'efficacité de l'aide au développement, humanitaire et de consolidation de la paix dans les pays du monde entier.

Le premier ministre a participé à une table ronde de dirigeants intitulée « À la défense de la démocratie : combattre l'extrémisme », lors de laquelle il a discuté avec des dirigeants mondiaux des défis auxquels les démocraties font face, tels que les inégalités, la polarisation, la désinformation et l'extrémisme violent, notamment en ligne. Il a réaffirmé l'engagement du Canada à renforcer l'ordre international fondé sur des règles et les institutions multilatérales, comme les Nations Unies.

Durant sa visite, le premier ministre Trudeau a rencontré ses homologues internationaux pour discuter des défis géopolitiques prioritaires, notamment la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine et ses répercussions à l'échelle mondiale, ainsi que l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il convenait de protéger les institutions démocratiques contre les nouvelles menaces, dont la désinformation et l'ingérence électorale, et de préserver la paix et la sécurité dans le monde entier.

À l'AGNU, le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz, et le premier ministre du Japon, Kishida Fumio, entre autres.

Devant l'insécurité constatée dans le monde entier sur les plans économique et social, le gouvernement du Canada choisit d'investir dans notre pays. Qu'il s'agisse d'un programme national de services de garde à 10 $ par jour, d'un plan ambitieux sur le logement, d'un régime national de soins dentaires ou d'une stratégie pour le secteur industriel qui crée des emplois bien rémunérés - sans oublier la lutte contre les changements climatiques - tous ces choix auront une incidence positive sur la vie des Canadiens et contribueront à relever les défis mondiaux.

« Le Canada choisit d'investir dans ses citoyens, dans son avenir et dans le progrès. Il s'agit là du message que j'ai voulu porter à l'AGNU et au Sommet de l'avenir. Notre gouvernement prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques, faire tomber les obstacles, relever les défis les plus urgents dans le monde et donner une chance équitable à chaque génération. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lors de son voyage à New York , le premier ministre Trudeau a tenu des réunions bilatérales avec le premier ministre d'Haïti, Garry Conille , le premier ministre du Japon, Kishida Fumio, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy , le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz , la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , Sa Majesté le roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie, le président du Ghana , Nana Akufo-Addo , le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic , la gouverneure de l'État de New York , Kathy Hochul , le conseiller principal du Bangladesh , Muhammad Yunus , le président du Kenya , William Ruto , et Malala Yousafzai .

son voyage à , le premier ministre Trudeau a tenu des réunions bilatérales avec le premier ministre d'Haïti, , le premier ministre du Japon, Kishida Fumio, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président de l' , , le chancelier d'Allemagne, , la présidente de la Commission européenne, , Sa Majesté le roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie, le président du , , le maire de Kitchener, , la gouverneure de l'État de , , le conseiller principal du , , le président du , , et . Le premier ministre a également eu des échanges avec d'autres dirigeants, notamment le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg , la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen , le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le taoiseach d' Irlande , Simon Harris , le premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay, le président du Guatémala, Bernardo Arévalo, le président de l'Équateur, Daniel Noboa , le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva , la première ministre de la Barbade, Mia Mottley , le président du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan , la présidente et directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva , et le président de l'Espagne, Pedro Sánchez.

, la première ministre du Danemark, , le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le taoiseach d' , , le premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay, le président du Guatémala, Bernardo Arévalo, le président de l'Équateur, , le président du Brésil, Luiz Inácio , la première ministre de la Barbade, , le président du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, le premier ministre de l'Arménie, , la présidente et directrice générale du Fonds monétaire international, , et le président de l'Espagne, Pedro Sánchez. En tant que membre fondateur des Nations Unies depuis leur création en 1945, le Canada a contribué activement à l'organisation, jouant entre autres un rôle déterminant dans la rédaction de la Charte des Nations Unies, le traité qui constitue la pierre angulaire de l'ordre international fondé sur des règles.

Le Canada est le sixième donateur en importance des Nations Unies; ses contributions volontaires et quotes-parts se sont élevées à plus de 2 milliards de dollars américains en 2022.

est le sixième donateur en importance des Nations Unies; ses contributions volontaires et quotes-parts se sont élevées à plus de 2 milliards de dollars américains en 2022. En 2015, le Canada a joint ses efforts à ceux de tous les États membres des Nations Unies pour adopter des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme présentés dans le document Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Programme 2030 est axé sur un ensemble de 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui portent sur les volets social, économique et environnemental du développement durable. Ensemble, les ODD visent à améliorer la vie de tous, mais aussi à protéger la planète.

Parue en 2021, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble repose sur 30 mesures et 5 principes fondamentaux pour créer et favoriser un environnement propice au dialogue continu et à la participation afin d'encourager les Canadiens à prendre des mesures pour mettre en œuvre les ODD.

En 2022, le premier ministre Trudeau a été nommé coprésident du Groupe des défenseurs des ODD par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, aux côtés de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley . Au moyen de leurs tribunes respectives, les membres du Groupe des défenseurs des ODD ont pour objectif de sensibiliser le monde entier aux ODD et au besoin d'accélérer les mesures à prendre pour les réaliser.

. Au moyen de leurs tribunes respectives, les membres du Groupe des défenseurs des ODD ont pour objectif de sensibiliser le monde entier aux ODD et au besoin d'accélérer les mesures à prendre pour les réaliser. Le premier ministre Trudeau est également coprésident du Groupe des dirigeants pour le stimulus des ODD, aux côtés du premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness . Le Groupe plaide pour que les pays en développement puissent disposer des ressources financières nécessaires pour investir dans les 17 ODD et ainsi garantir un avenir juste et équitable pour tous les peuples.

. plaide pour que les pays en développement puissent disposer des ressources financières nécessaires pour investir dans les 17 ODD et ainsi garantir un avenir juste et équitable pour tous les peuples. Lors du Sommet de l'avenir, les dirigeants mondiaux ont renforcé la coopération sur les défis majeurs et abordé les lacunes au chapitre de la gouvernance mondiale. Ils ont renouvelé les engagements déjà pris, notamment en ce qui a trait aux ODD et à la Charte des Nations Unies, et entrepris de moderniser le système des Nations Unies pour qu'il puisse relever efficacement les défis d'aujourd'hui et de demain.

Toujours lors du Sommet, les dirigeants ont adopté le Pacte pour l'avenir et ses annexes, en l'occurrence le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Le Pacte pour l'avenir est un cadre global visant à promouvoir la coopération mondiale et à aborder les défis cruciaux auxquels le monde est confronté, comme les changements climatiques, les inégalités et la nécessité d'une coopération multilatérale vigoureuse, et ce, dans l'intérêt de tous et des générations futures.

En 2021, le Canada a lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone. Ce partenariat vise à généraliser l'utilisation de la tarification de la pollution en renforçant les systèmes en place et en soutenant les nouveaux. Le Défi, dont l'objectif collectif est de couvrir 60 % des émissions mondiales d'ici 2030, sert également de tribune pour le dialogue et la coordination afin d'améliorer l'efficacité et la compatibilité des régimes de tarification, tout en aidant d'autres pays à adopter la tarification du carbone et à réduire les émissions en vue d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

