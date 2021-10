OTTAWA, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la composition du Conseil des ministres formé à la suite des élections de cet automne, alors que la population canadienne a décidé de continuer de faire avancer le Canada. Cette équipe diversifiée continuera de trouver des solutions concrètes aux défis auxquels les Canadiens font face et de mettre en œuvre un programme progressiste, tout en terminant la lutte contre la COVID-19 et en bâtissant un meilleur avenir pour tous.

La dernière année et demie a été difficile pour les Canadiens. Chacun a fait des sacrifices pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés face à la COVID-19, et le gouvernement du Canada a été là pour soutenir les citoyens à chaque étape. Tout en poursuivant notre travail acharné pour mettre un terme à la pandémie et terminer le processus de vaccination, le gouvernement continuera de mettre les Canadiens au premier plan et de faire avancer leurs priorités. Nous allons créer de nouveaux emplois et faire croître la classe moyenne, faciliter l'accès à la propriété aux Canadiens, intensifier notre lutte contre les changements climatiques, offrir des services de garde à 10 $ par jour et avancer sur la voie commune de la réconciliation. Ensemble, nous continuerons de faire avancer le Canada, pour le bien de tous.

Le nouveau Conseil des ministres est composé comme suit :

Chrystia Freeland demeure vice-première ministre et ministre des Finances

demeure vice-première ministre et ministre des Finances Omar Alghabra demeure ministre des Transports

demeure ministre des Transports Anita Anand devient ministre de la Défense nationale

devient ministre de la Défense nationale Carolyn Bennett devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Marie-Claude Bibeau demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Bill Blair devient président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

devient président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile Randy Boissonnault devient ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

devient ministre du Tourisme et ministre associé des Finances François- Philippe Champagne demeure ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

demeure ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Jean-Yves Duclos devient ministre de la Santé

devient ministre de la Santé Mona Fortier devient présidente du Conseil du Trésor

devient présidente du Conseil du Trésor Sean Fraser devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Karina Gould devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Steven Guilbeault devient ministre de l'Environnement et du Changement climatique

devient ministre de l'Environnement et du Changement climatique Patty Hajdu devient ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

devient ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Mark Holland devient leader du gouvernement à la Chambre des communes

devient leader du gouvernement à la Chambre des communes Ahmed Hussen devient ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

devient ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion Gudie Hutchings devient ministre du Développement économique rural

devient ministre du Développement économique rural Marci Ien devient ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

devient ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Helena Jaczek devient ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

devient ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Mélanie Joly devient ministre des Affaires étrangères

devient ministre des Affaires étrangères Kamal Khera devient ministre des Aînés

devient ministre des Aînés David Lametti demeure ministre de la Justice et procureur général du Canada

demeure ministre de la Justice et procureur général du Canada Dominic LeBlanc devient ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

devient ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités Diane Lebouthillier demeure ministre du Revenu national

demeure ministre du Revenu national Lawrence MacAulay demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Marco E. L. Mendicino devient ministre de la Sécurité publique

devient ministre de la Sécurité publique Marc Miller devient ministre des Relations Couronne-Autochtones

devient ministre des Relations Couronne-Autochtones Joyce Murray devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Mary Ng devient ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

devient ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique Seamus O'Regan Jr. devient ministre du Travail

devient ministre du Travail Ginette Petitpas Taylor devient ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

devient ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique Carla Qualtrough demeure ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

demeure ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap Pablo Rodriguez devient ministre du Patrimoine canadien et demeure lieutenant du Québec

devient ministre du Patrimoine canadien et demeure lieutenant du Québec Harjit S. Sajjan devient ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

devient ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pascale St-Onge devient ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

devient ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec Filomena Tassi devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Dan Vandal devient ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

devient ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Jonathan Wilkinson devient ministre des Ressources naturelles

Citation

« Les Canadiens ont besoin d'un Cabinet fort et diversifié qui donne suite à leurs priorités et fait avancer le Canada pour le bien de tous. Cette équipe terminera la lutte contre la COVID-19, mettra en place des services de garde à 10 $ par jour, aidera les Canadiens à accéder à la propriété, s'attaquera à la crise climatique et continuera de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. Ensemble, nous travaillerons sans relâche à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le nouveau Cabinet est constitué du premier ministre et de 38 ministres. Conformément au précédent établi en 2015, il comporte un nombre égal d'hommes et de femmes.

Le gouvernement du Canada apportera un soutien aux nouveaux portefeuilles comme suit :

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités sera appuyé par le Bureau du Conseil privé et Infrastructure Canada.



La ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse sera appuyée par Femmes et Égalité des genres Canada, avec le soutien de Patrimoine canadien et d'Emploi et Développement social Canada.



Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile sera appuyé par le Bureau du Conseil privé et Sécurité publique Canada.



La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique sera appuyée par Affaires mondiales Canada, avec le soutien d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.



Le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion sera appuyé par Patrimoine canadien, Femmes et Égalité des genres Canada et Infrastructure Canada.



La ministre du Développement économique rural sera appuyée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.



Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances sera appuyé par le ministère des Finances Canada, avec le soutien d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

