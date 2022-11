Ottawa, On, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il participera au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Phnom Penh, au Cambodge, au Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, à la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok, en Thaïlande, et au dix-huitième Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie.

La région indo-pacifique est un carrefour de commerce et d'investissement en plein essor qui favorise l'ouverture des marchés, crée des emplois et stimule la croissance économique. Durant les rencontres auxquelles il participera en Asie, le premier ministre présentera le Canada comme un partenaire solide qui contribue à la croissance de l'économie mondiale au profit des populations des deux côtés du Pacifique. Au cours du prochain demi-siècle, aucune région du monde n'aura autant d'incidence sur l'avenir du Canada que la région indo-pacifique.

Au Sommet de l'ANASE, les 12 et 13 novembre, le premier ministre Trudeau abordera des enjeux régionaux et mondiaux avec ses homologues de l'ANASE et de l'ensemble de la région indo-pacifique. Il participera au Sommet commémoratif du 45e anniversaire du partenariat ANASE-Canada. Sous le thème du Sommet de l'ANASE « Relever les défis ensemble », le premier ministre fera la promotion de la paix et de la stabilité régionales, du commerce fondé sur des règles, de la croissance économique profitable pour tous et des liens solides entre nos populations.

Partout dans le monde, les gens ressentent les conséquences de problèmes comme l'inflation, l'insécurité alimentaire et les pénuries dans les chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, nous devons travailler ensemble pour stimuler la recherche de solutions et rendre la vie des gens meilleure et plus abordable. Au Sommet du G20, du 15 au 16 novembre 2022, le premier ministre cherchera avec ses partenaires à faire avancer des priorités communes sous le thème de cette année, « Se rétablir ensemble. Se rétablir plus fort ». Ils s'emploieront notamment à trouver des solutions à l'insécurité alimentaire et énergétique, aux changements climatiques et aux enjeux visant la santé.

Lors de la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, qui aura lieu le 18 novembre 2022 sous le thème « Ouverture. Connexion. Équilibre. », le premier ministre Trudeau compte réaffirmer l'ouverture du Canada à la coopération économique et son appui à la levée des barrières commerciales dans la région de l'Asie-Pacifique au profit des gens des deux côtés du Pacifique. Il travaillera également avec ses homologues en vue de resserrer les liens entre nos populations et d'encourager l'action climatique et la croissance économique.

Le premier ministre participera ensuite au dix-huitième Sommet de la Francophonie, du 19 au 20 novembre 2022. Sous le thème du Sommet « Connectivité dans la diversité », il soulignera l'importance de protéger la démocratie et les droits de la personne, de défendre et de promouvoir la langue française et de continuer à resserrer nos liens avec nos partenaires de la Francophonie sur tous les continents.

Durant son voyage, le premier ministre continuera de défendre la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de la personne. Il insistera sur la nécessité de prendre des mesures climatiques ambitieuses pour accélérer la transition vers une économie plus propre, de favoriser la sécurité alimentaire et énergétique et de chercher à rendre la vie des gens meilleure et plus abordable. Le premier ministre soulignera l'importance de poursuivre le travail que les alliés et les partenaires ont entrepris pour soutenir l'Ukraine et les autres pays les plus durement touchés par la guerre, et de rester unis face à l'agression russe. Il continuera de dénoncer les simulacres de référendums de la Russie et ses tentatives d'annexions illégales de régions occupées de l'Ukraine, qui constituent de flagrantes violations du droit international et une nouvelle escalade dans les tactiques qu'emploie la Russie durant son invasion de l'Ukraine.

Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux et les démocraties du monde entier pour relever les défis d'aujourd'hui et être à la hauteur des possibilités de demain.

« Lorsque le monde travaille ensemble pour relever des défis communs, la vie des gens s'en trouve meilleure. J'ai hâte de rencontrer les dirigeants mondiaux, notamment mes homologues de la région de l'Asie-Pacifique, afin de continuer à créer des emplois et à stimuler une croissance économique profitable pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est une organisation intergouvernementale régionale composée de 10 États membres dont l'objectif est d'accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel, de promouvoir la paix et la stabilité régionales, le respect de la justice et de la primauté du droit, et d'accroître la collaboration dans la région dans une série de domaines économiques, sociaux, culturels, techniques, scientifiques et administratifs.

Le PM Trudeau a participé au Sommet commémoratif du 40 e anniversaire du partenariat ANASE-Canada en 2017 et au Sommet de l'ANASE en 2018.

accueille plus d'un million de personnes originaires de l'Asie du Sud-Est. Ces dernières contribuent grandement au tissu économique, culturel et social de notre pays. Les économies des États membres de l'ANASE représentent le quatrième partenaire commercial du Canada, avec plus de 31 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2021. À l'heure actuelle, près de 38 000 étudiants de la région de l'ANASE font leurs études au Canada. Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale des pays qui en sont membres. Le G20 regroupe les principales économies du monde et représente tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population mondiale.

Il s'agira du 8 e sommet du G20 auquel participe le premier ministre Trudeau.

sommet du G20 auquel participe le premier ministre Trudeau. Il s'agira de la 7 e participation du premier ministre Justin Trudeau à une réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

participation du premier ministre à une réunion des dirigeants économiques de l'APEC. En date de 2020, les 21 économies membres de l'APEC généraient plus de 60 % de la production économique mondiale, représentaient 48 % du commerce mondial et réunissaient 38 % de la population mondiale.

En 2021, les partenaires de l'APEC généraient plus de 83 % du commerce de marchandises total du Canada.

Il s'agira de la 3 e participation du premier ministre Justin Trudeau au Sommet de la Francophonie.

participation du premier ministre au Sommet de la Francophonie. Le Canada est un pays fondateur et un membre actif de l'Organisation internationale de la Francophonie.

