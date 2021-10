OTTAWA, ON, le 24 oct. 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, en cette Journée des Nations Unies, nous soulignons avec les gens du monde entier le 76e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Nous réfléchissons également au rôle vital que l'ONU joue pour améliorer le bien-être des gens en offrant à tous un monde plus sûr et plus prospère.

« Depuis sa création, l'ONU a contribué à changer concrètement la vie de millions de personnes dans le monde. Que ce soit de faire cesser des guerres, d'offrir de l'aide humanitaire et de l'aide au développement ou de renforcer le multilatéralisme, elle unit tous les pays autour de gestes qui améliorent la vie des gens et notre planète. Encore aujourd'hui, l'ONU s'efforce d'être plus efficace, pertinente et responsable et d'avoir les ressources nécessaires pour relever les défis du 21e siècle.

« Depuis longtemps, c'est avec fierté que le Canada travaille en collaboration avec l'ONU pour l'aider à traiter d'importants enjeux mondiaux. Nous l'avons aidée, par exemple, à élaborer la Charte des Nations Unies et à résoudre la crise du canal de Suez. Nous avons défendu les droits de la personne, travaillé sur la promotion de l'égalité des sexes et pris part à des missions de maintien de la paix partout dans le monde. Nous avons mis notre leadership à profit pour contribuer à la lutte contre des maladies dans le monde. De plus, le soutien que nous accordons aux entités de l'ONU tels que l'OMS et l'UNICEF a aidé à immuniser plus d'un demi-milliard d'enfants dans le monde. Le Canada travaille également avec ONUSIDA pour aider à éradiquer le sida d'ici 2030.

« Le monde fait face à des crises simultanées, dont les changements climatiques et la pandémie de COVID-19, qui ont aggravé les inégalités, mis notre résilience à rude épreuve et révélé nos lacunes collectives. Ces défis nous rappellent à quel point nous sommes interreliés et vulnérables. Voilà pourquoi nous devons travailler tous ensemble à trouver des solutions collectives à nos problèmes communs. Nous sommes déterminés à parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Nous avons rehaussé nos cibles de réduction des émissions, qui consistent dorénavant à réduire nos émissions de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Canada a mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale et s'est attaqué à la distribution inégale des vaccins. De plus, nous nous efforçons d'atteindre les Objectifs de développement durable au pays et à l'étranger pour contribuer à un monde plus sain, plus pacifique et plus prospère pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer avec moi la Journée des Nations Unies et à prendre conscience du travail important que cette organisation internationale réalise en faveur de la paix, des droits de la personne et du progrès social dans le monde. »

