Le premier ministre François Legault confirme la création du Fonds d'investissement agricole

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, confirme la création du Fonds d'investissement agricole, à hauteur de 250 millions de dollars. Ce fonds permettra d'appuyer les initiatives privées afin de générer 1,2 milliard de dollars d'investissements dans le secteur agricole au Québec, d'ici cinq ans. Le nouveau gouvernement remplit ainsi un engagement en consacrant 50 millions de dollars annuellement à ce nouveau fonds, qui rehaussera considérablement le niveau de richesse du Québec.

Cet investissement permettra aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire d'améliorer leur productivité, de réduire leurs coûts de fonctionnement, d'innover et d'adopter des pratiques plus responsables. Concrètement, le Fonds d'investissement agricole pourrait appuyer, au total, près de 3 300 projets, générant ainsi des investissements privés de 950 millions de dollars d'ici cinq ans.

En 2019-2020, le Fonds d'investissement agricole répond à deux axes de financement. D'une part, il va bonifier le Plan de soutien aux investissements en agriculture visant le bien-être animal et l'efficacité énergétique (PSI), un programme très populaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. D'autre part, les sommes visent à mieux soutenir l'initiative ministérielle Productivité végétale.

Citations :

« Au cours de la dernière campagne électorale, nous nous sommes engagés à rehausser le niveau de richesse du Québec en favorisant les investissements privés et les exportations. Pour le secteur agricole et agroalimentaire, cet engagement se traduit par la création du Fonds d'investissement agricole. Avec cette somme de 250 millions de dollars, nous pouvons prévoir un puissant effet de levier et une accélération des investissements. Les agriculteurs sont des entrepreneurs et des créateurs de richesse essentiels pour l'économie du Québec. Ce fonds leur permettra d'augmenter leur productivité pour ainsi mieux répondre aux exigences des marchés, ce qui renforcera la position concurrentielle du Québec. »

M. François Legault, premier ministre du Québec

« L'investissement constitue un vecteur essentiel pour accélérer l'innovation et améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. C'est une façon éprouvée d'assurer leur développement, de réduire leurs frais d'exploitation et leurs besoins de main-d'œuvre, de mettre au point un nouveau produit ou d'adopter des pratiques responsables. Cette enveloppe contribuera à combler le retard d'investissement constaté depuis quelques années. Elle apporte une réponse concrète aux préoccupations du secteur et aura pour effet de dynamiser l'économie de l'ensemble des régions agricoles au Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Dès la première année de sa mise en œuvre, le Fonds d'investissement agricole permettra de traiter jusqu'à 1 900 dossiers, principalement dans les secteurs laitier, porcin, horticole et des grains.

En 2018, le PIB du secteur agricole s'établissait à 4,1 milliards de dollars.

En 2018, les investissements, dans le secteur agricole, ont atteint 807 millions de dollars.

