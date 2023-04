NEW YORK, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial dans la promotion de l'égalité des sexes et du renforcement de l'autonomie des femmes et des filles. En cette époque où les droits des femmes sont de plus en plus menacés dans le monde entier, le Canada continuera d'intervenir. Au cours des deux derniers jours, le premier ministre Justin Trudeau a effectué une visite fructueuse à New York, où il a poursuivi son travail en vue de promouvoir l'égalité des sexes à l'échelle internationale lors du sommet Global Citizen NOW (en anglais seulement).

Face aux défis mondiaux qui s'accentuent et aux menaces qui pèsent sur la démocratie et les droits de la personne - particulièrement les droits des femmes, le premier ministre a mis en valeur la Politique d'aide internationale féministe du Canada et ses objectifs globaux, à savoir réduire la pauvreté, faire progresser l'égalité des sexes et les droits de la personne, favoriser une paix et une sécurité durables et mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) afin de bâtir un monde plus égalitaire, plus pacifique et plus sain.

L'affaiblissement des démocraties et l'instabilité géopolitique ont menacé d'entraver les droits des femmes ainsi que le travail et la sécurité des organisations de défense des droits des femmes, des défenseurs des droits de la personne, des femmes œuvrant pour la paix et des jeunes féministes. Voilà pourquoi le Canada a annoncé hier l'octroi de 195 millions de dollars sur cinq ans et de 43,3 millions de dollars les années suivantes pour le renouvellement et l'élargissement du programme Voix et Leadership des Femmes. Cette initiative phare vise à soutenir les organisations de défense des droits des femmes et les groupes de personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées (LBTQI) qui travaillent pour les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le monde. Le renouvellement et l'élargissement du programme réaffirment l'engagement et le rôle de premier plan que joue depuis longtemps le Canada en matière d'aide aux organisations de défense des droits des femmes. Le Canada compte ainsi faire progresser l'égalité des sexes et les droits des femmes là où les besoins sont les plus criants, notamment dans les zones touchées par des conflits et des crises.

Durant son passage à New York, le premier ministre et sa coprésidente, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, ont convoqué une réunion du Groupe des défenseurs des ODD. La rencontre visait à accélérer les efforts vers l'atteinte des ODD et à susciter une dynamique à l'approche du Sommet sur les ODD de septembre 2023. Le premier ministre a réitéré l'engagement du Canada à mettre en œuvre les ODD et à bâtir un avenir meilleur à l'intérieur de ses frontières comme à l'étranger.

Au cours de sa visite, le premier ministre Trudeau a également mis en valeur le solide rôle de chef de file du Canada en matière d'action climatique. Il a souligné la nécessité de continuer à défendre les femmes, qui sont particulièrement vulnérables aux conséquences des changements climatiques, étant donné qu'elles sont souvent chargées de la sécurité alimentaire et de l'approvisionnement en eau, par exemple. Il a également évoqué l'importance de tirer pleinement parti de la capacité des banques multilatérales de développement pour améliorer la capacité des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui sont touchés par les effets des changements climatiques, à accéder au financement dont ils ont besoin pour faire face aux crises sans précédent qui les frappent simultanément.

À New York, le premier ministre Trudeau a prononcé une allocution pour le Council on Foreign Relations devant un parterre de dirigeants des secteurs bancaire, financier et des politiques. Il a mis en relief le partenariat unique entre le Canada et les États-Unis, affirmant que les liens qui unissent nos deux pays favorisent la promotion de nos objectifs nationaux, régionaux et mondiaux, y compris notre engagement mutuel et profond en faveur de la démocratie, des droits de la personne et de l'ordre international fondé sur des règles. De plus, le premier ministre a mis en valeur le rôle que joue le Canada en tant que partenaire fiable et responsable en matière de commerce et d'investissement ainsi que l'importance de la collaboration entre le Canada et les États-Unis dans des domaines d'intérêt mutuel comme les minéraux critiques, les véhicules électriques, les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et l'énergie propre.

« Au moment où nous mettons en œuvre des politiques transformatrices pour aider les femmes au Canada, comme les services de garde à 10 $ par jour, nous devons également soutenir les femmes du monde entier qui voient les droits qu'elles ont durement acquis être abrogés et leur être retirés. Dans des pays comme l'Iran et l'Afghanistan, entre autres, le Canada restera partenaire d'organisations de défense des droits des femmes qui luttent pour l'égalité. Ce n'est que lorsque nous aurons atteint l'égalité des sexes que nous pourrons véritablement bâtir un monde plus pacifique, plus égalitaire et plus sain pour tous. »

Lors de l'événement Global Citizen NOW, le premier ministre était accompagné de l'ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, Jacqueline O'Neil .

l'événement Global Citizen NOW, le premier ministre était accompagné de l'ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, . À New York , le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley , et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen .

, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec la première ministre de la Barbade, , et la présidente de la Commission européenne, . Le premier ministre a aussi participé à une entrevue avec la directrice exécutive du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, Annemarie Hwa Hou , au cours de laquelle il a réitéré son appel à l'accélération des efforts collectifs déployés pour atteindre les ODD, y compris la nécessité de travailler ensemble pour assurer l'accès de tous à une éducation de qualité inclusive et équitable.

, au cours de laquelle il a réitéré son appel à l'accélération des efforts collectifs déployés pour atteindre les ODD, y compris la nécessité de travailler ensemble pour assurer l'accès de tous à une éducation de qualité inclusive et équitable. En 2021-2022, 99 % des initiatives bilatérales d'aide internationale du Canada ciblaient ou intégraient l'égalité des sexes.

Depuis sa création en 2017, le programme Voix et leadership des femmes a soutenu plus de 1 500 organisations de défense des droits des femmes dans plus de 30 pays et régions.

