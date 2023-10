OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Depuis des générations, le Canada et les Caraïbes entretiennent des liens d'amitié et d'affaires qui reposent sur les liens entre leurs populations. Aujourd'hui, à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a donné le coup d'envoi du Sommet Canada-Communauté des Caraïbes (CARICOM), qui a pour thème « Des partenariats stratégiques pour un avenir résilient ». Au cours des deux prochains jours, les dirigeants feront progresser leurs travaux communs en vue de lutter contre les changements climatiques, de bâtir des économies fortes pour la classe moyenne et de renforcer la sécurité régionale.

Au cours du Sommet, le premier ministre fera avancer les travaux visant à lutter contre les changements climatiques et à bâtir des économies résilientes. Cela comprend une nouvelle contribution prévue pouvant atteindre 58,5 millions de dollars pour soutenir des projets d'énergie renouvelable en partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes, ainsi qu'un investissement de 6 millions de dollars par l'intermédiaire du Caribbean Climate Smart Fund pour mettre en place des systèmes d'énergie renouvelable résilients.

Dans le cadre du Sommet, les dirigeants discuteront des mesures à prendre pour renforcer la sécurité régionale, y compris pour remédier à la crise en cours en Haïti. Afin d'appuyer les solutions dirigées par les Haïtiens, le Canada poursuivra les mesures de soutien déjà annoncées et lancera un programme de formation pluriannuel destiné à la Police nationale d'Haïti (PNH) pour l'aider à faire face aux gangs, à renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption et à favoriser la protection des Haïtiens touchés par la violence des gangs. Le Canada affectera également 3,4 millions de dollars de fonds déjà approuvés à la lutte contre la violence liée aux armes à feu en Haïti et au soutien de l'armurerie et des armuriers de la PNH.

De plus, pour assurer la sécurité des habitants de la région, le Canada investira 3,2 millions de dollars dans la Feuille de route des Caraïbes sur les armes à feu (en anglais seulement) pour lutter contre le trafic et la prolifération des armes à feu. Il renforcera également la coordination entre les Forces armées canadiennes et l'Agence de gestion des urgences en cas de catastrophe dans les Caraïbes pour assurer l'acheminement rapide de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe.

Le premier ministre a souligné l'engagement du Canada à apporter un soutien aux pays de la CARICOM en ce qui concerne les ressources essentielles en matière de santé. Le Canada affectera une somme de 18,3 millions de dollars provenant de l'Initiative mondiale pour l'équité vaccinale du Canada au renforcement des systèmes de santé et d'immunisation et à l'amélioration de l'accès équitable à la vaccination en Haïti.

Le Sommet Canada-CARICOM se poursuit demain, où le premier ministre organisera une table ronde sur le commerce et l'investissement dans le cadre de laquelle des dirigeants et des investisseurs discuteront des nouvelles possibilités qui s'offrent aux travailleurs et aux entreprises au Canada et dans les Caraïbes.

« Le Canada et les Caraïbes sont des partenaires de longue date, unis par les liens étroits entre leurs communautés dynamiques. La tenue du Sommet Canada-CARICOM à Ottawa est une autre occasion de renforcer nos relations avec nos partenaires des Caraïbes et de continuer à offrir à nos concitoyens de bons emplois, un environnement sain et un avenir sûr, tant au Canada que dans les Caraïbes. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

C'est la première fois qu'un Sommet de la CARICOM est tenu à l'extérieur des Caraïbes, ce qui témoigne du lien entre le Canada et la région.

Les pays composant la CARICOM sont Antigua -et- Barbuda , les Bahamas , la Barbade, le Belize , la Dominique, la Grenade, le Guyana , Haïti, la Jamaïque, Montserrat , Sainte-Lucie , Saint-Kitts -et- Nevis , Saint-Vincent-et-les- Grenadines , le Suriname et Trinité-et- Tobago . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : Anguilla , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos.

-et- , les , la Barbade, le , la Dominique, la Grenade, le , Haïti, la Jamaïque, , , -et- , Saint-Vincent-et-les- , le Suriname et Trinité-et- . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos. En 2022, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les pays de la CARICOM atteignait 1,8 milliard de dollars. En 2021, le commerce bilatéral de services atteignait 3,9 milliards de dollars.

Au cours du Sommet, le premier ministre dirigera trois séances : changements climatiques et résilience climatique : bâtir des économies inclusives et durables; accès au financement et réforme de l'architecture financière internationale; sécurité régionale et Haïti.

Le Canada investit dans une série de mesures de soutien pour la région, dont les suivantes : Dispositions liées à la dette et à la résilience climatique pour tous les nouveaux prêts souverains, afin d'aider les pays en développement aux prises avec une crise climatique et des catastrophes naturelles; d'abord annoncées par la vice-première ministre lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale le 14 octobre , à Marrakech. Octroi de 10 millions de dollars en partenariat avec l'Organisation pour soutenir des systèmes alimentaires et agricoles résilients qui offrent des opportunités aux femmes. Octroi de 4,6 millions de dollars en partenariat avec la Justice Education Society pour lutter contre la violence fondée sur le sexe et protéger les droits des femmes, des jeunes et des enfants dans les Caraïbes orientales; Octroi de 410 500 $ pour un partenariat entre le Centre de recherches pour le développement international, une organisation canadienne, et la University of the West Indies afin d'assurer une collecte de données de qualité et pertinentes à l'échelle locale en vue de favoriser un développement démocratique, inclusif et équitable dans les Caraïbes.

investit dans une série de mesures de soutien pour la région, dont les suivantes : Depuis 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 300 millions de dollars en aide internationale pour répondre à la crise en Haïti. Il a également sanctionné 28 personnes et fourni de l'aide technique et tactique à la PNH par le biais de la Gendarmerie royale du Canada et des FAC.

