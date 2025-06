OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui que le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, effectuera une visite à Ottawa, en Ontario, du 14 au 15 juin 2025.

Le Canada et le Royaume-Uni ont une histoire commune et entretiennent des liens durables. La visite du premier ministre Starmer permettra de renforcer le partenariat de longue date entre les deux pays en matière d'économie et de sécurité, et de stimuler la croissance et la prospérité pour nos populations.

Les conversations entre les dirigeants se poursuivront dans le cadre du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]