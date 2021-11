VICTORIA, BC, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Aux quatre coins de la Colombie-Britannique et dans d'autres régions du pays, les inondations, les glissements de terrain, les feux de forêt et les conditions météorologiques extrêmes ont des répercussions négatives sur la vie et les moyens de subsistance de milliers de Canadiens. Les changements climatiques sont bien réels et représentent une grave menace pour nos communautés et notre pays. Nous devons donc ensemble prendre des mesures énergiques afin de protéger les Canadiens et de bâtir un avenir meilleur et plus propre pour tous.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont annoncé aujourd'hui la mise sur pied d'un comité de ministres fédéraux et provinciaux qui travailleront ensemble et avec les dirigeants autochtones afin d'encadrer l'apport d'un soutien immédiat et constant aux familles, aux entreprises et aux communautés de la Colombie-Britannique qui sont touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le nouveau comité veillera à ce que les gens de la Colombie-Britannique, y compris les membres des communautés éloignées et autochtones, obtiennent rapidement le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour faire face à cette situation difficile. Il contribuera également au travail de rétablissement et de reconstruction, notamment en soutenant les secteurs les plus touchés par la crise. Le comité aidera la province à se rétablir de ces phénomènes météorologiques extrêmes tout en contribuant à mieux protéger les Britanno-Colombiens contre de futurs phénomènes climatiques, à faire de ces communautés des endroits plus propres et en meilleure santé et à appuyer les efforts déployés par le Canada pour atteindre ses objectifs climatiques et de carboneutralité.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Horgan ont également annoncé que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique verseront chacun des fonds équivalents aux dons faits au Fonds de secours : inondations et événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique de la Croix-Rouge canadienne. Ainsi, pour chaque dollar recueilli par le fonds, 3 $ serviront à aider les sinistrés des inondations. Cette initiative des deux gouvernements portera à la fois sur les dons de particuliers et les dons d'entreprises et durera 30 jours à compter d'aujourd'hui, le 26 novembre 2021. Elle s'appliquera également de manière rétroactive à tous les dons reçus depuis le 17 novembre 2021, lorsque la campagne a commencé.

Ces fonds serviront à financer un éventail de services d'urgence que la Croix-Rouge canadienne offre aux personnes dans le besoin. Par exemple, l'organisme pourrait fournir des lits de camp, des couvertures et des trousses de nettoyage aux communautés, à la demande des autorités locales ou du gouvernement. De plus, les fonds recueillis permettront à la Croix-Rouge canadienne de continuer à soutenir les personnes évacuées pendant leur rétablissement au cours des jours, des semaines et des mois qui viennent.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique, de concert avec leurs partenaires autochtones, poursuivront leur collaboration afin d'aider les Britanno-Colombiens à traverser cette crise et à se rétablir. Ce n'est qu'en prenant des mesures énergiques et audacieuses pour le climat que nous pourrons mieux atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes, protéger la santé et la sécurité des Canadiens et bâtir un avenir plus sain et plus propre pour tous.

« Toute la population canadienne est derrière les Britanno-Colombiens, qui continuent de faire face aux conséquences des inondations, des glissements de terrain et des phénomènes météorologiques extrêmes survenus récemment. De concert avec la province de la Colombie-Britannique, nous continuerons de prendre des mesures immédiates pour aider les sinistrés et nous aiderons les communautés et les familles à rebâtir ce qui a été détruit. L'action climatique ne saurait attendre, et le gouvernement fédéral a la ferme volonté de lutter de manière plus audacieuse et rapide que jamais contre les changements climatiques. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Britanno-Colombiens sont reconnaissants du soutien que nous avons reçu du pays tout entier, y compris du gouvernement fédéral. Face à l'accentuation des phénomènes météorologiques extrêmes, nous continuerons à nous serrer les coudes et à soutenir tous ceux qui en ont besoin. En versant des fonds équivalents aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne, nous triplerons chaque dollar recueilli. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et la Croix-Rouge canadienne afin que vos dons puissent aider ceux qui en ont le plus besoin. »

-- L'hon. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le nouveau comité s'ajoute au groupe de travail fédéral-provincial sur le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement, annoncé le 20 novembre 2021.

Les coprésidents du nouveau comité sont :

L'hon. Bill Blair , président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

L'hon. Mike Farnworth , vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique La confirmation du nom des autres membres du nouveau comité aura lieu prochainement.

La Croix-Rouge canadienne fait partie du plus grand réseau humanitaire au monde et elle vient en aide aux individus et à leurs communautés avant, durant et après un désastre. La Croix-Rouge canadienne participe aux efforts de secours et de rétablissement en réponse à des urgences au Canada, notamment les feux de forêt de 2021 en Colombie-Britannique et la pandémie de COVID-19.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don en argent à la Croix-Rouge canadienne pour aider les sinistrés des inondations en Colombie-Britannique peuvent le faire en ligne sur la page croixrouge.ca, en composant le 1-800-418-1111, ou en envoyant le mot ROUGE au 45678.

