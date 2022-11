Le premier ministre dévoile l'identité des membres de l'équipe gouvernementale

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé aujourd'hui l'identité des députées et députés qui feront partie de l'équipe gouvernementale. Ces personnes comptent mettre leur expertise au profit des Québécoises et Québécois, en appuyant les membres du Conseil des ministres à titre d'adjoints parlementaires ou d'adjoints gouvernementaux. Il a également procédé à de nouvelles nominations au sein de l'équipe des officiers parlementaires qui assureront le bon fonctionnement des travaux du gouvernement à l'Assemblée nationale.

Rappelons que tel que le prévoient les dispositions législatives en vigueur, 20 députées et députés peuvent recevoir le titre d'adjoint parlementaire. Ainsi, compte tenu de la taille du caucus gouvernemental et afin de mettre à profit la compétence et l'expertise de l'ensemble des élus, 23 députées et députés se sont vu confier la responsabilité d'adjoint gouvernemental.

Les adjoints parlementaires et gouvernementaux ont tous la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leur fonction et joueront un rôle important dans la poursuite des objectifs gouvernementaux

Pour ce qui est des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, le député d'Ungava, Denis Lamothe, et le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, se voient confier la responsabilité d'adjoint gouvernemental régional. À ce titre, ils représentent les intérêts de leur région auprès des ministres responsables, les conseillent et les assistent dans leurs fonctions et contribuent à l'avancement des dossiers régionaux.

D'autres députées et députés proposeront également leur candidature afin d'exercer des fonctions parlementaires, notamment de présidence et de vice-présidence de commissions parlementaires.

Citation :

« Lorsque j'ai annoncé la composition de mon Conseil des ministres, j'ai clairement fait part de mon souhait de solliciter davantage les députées et députés dans certains dossiers. Nous avons la chance de compter sur une équipe exceptionnelle, pleine de talent, et je souhaite mettre à profit les compétences de tout le monde. On a beaucoup de travail devant nous, et le gouvernement a besoin de l'aide de tous. L'équipe gouvernementale vient compléter un Conseil des ministres dont je suis très fier et qui fera avancer le Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

L'équipe gouvernementale sera composée des personnes suivantes.

Officiers parlementaires

Mario Laframboise Président du caucus Député de Blainville Éric Lefebvre Whip en chef du gouvernement Député d'Arthabaska Geneviève Hébert Whip adjointe Députée de Saint-François Nancy Guillemette Whip adjointe Députée de Roberval Claude Reid Whip adjoint Député de Beauharnois Simon Jolin-Barrette Leader parlementaire du gouvernement Député de Borduas Éric Caire Leader parlementaire adjoint Député de La Peltrie Mathieu Lévesque Leader parlementaire adjoint Député de Chapleau



Adjoints parlementaires

Youri Chassin Adjoint parlementaire au ministre de la Santé Député de Saint-Jérôme Marilyne Picard Adjointe parlementaire à la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés (volet soutien à domicile) Députée de Soulanges Agnès Grondin Adjointe parlementaire au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs (volets Protection de l'eau et Biodiversité) Députée d'Argenteuil Mathieu Lemay Adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs (volet Électrification) Député de Masson Marie-Louise Tardif Adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

(volet Action communautaire) Députée de Laviolette−Saint-Maurice François Tremblay Adjoint parlementaire à la ministre du Tourisme Député de Dubuc Donald Martel Adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Zones d'innovation) Député de Nicolet-Bécancour Joëlle Boutin Adjointe parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets Sciences et Innovation) Députée de Jean-Talon Pierre Dufour Adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

(volet Développement économique régional) Adjoint gouvernemental au ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue Député d'Abitibi-Est Jean-Bernard Émond Adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation Député de Richelieu Isabelle Lecours Adjointe parlementaire au ministre de l'Éducation (volets Violence chez les jeunes et Lutte contre l'intimidation) Députée de Lotbinière-Frontenac Samuel Poulin Adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications Adjoint parlementaire au ministre responsable de la Jeunesse Député de Beauce-Sud Gilles Bélanger Adjoint parlementaire au ministre des Finances (volet Connectivité) Député d'Orford Stéphanie Lachance Adjointe parlementaire à la présidente du Conseil du trésor (volets Efficacité de l'État et Décentralisation) Députée de Bellechasse Simon Allaire Adjoint parlementaire à la présidente du Conseil du trésor (volet Ordres professionnels) Député de Maskinongé Louis-Charles Thouin Adjoint parlementaire au ministre responsable des Infrastructures Député de Rousseau Denis Lamothe Adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité publique Adjoint gouvernemental au ministre responsable de la région du Nord-du-Québec Député d'Ungava Chantale Jeannotte Adjointe parlementaire à la ministre responsable de l'Habitation Députée de Labelle Éric Girard Adjoint parlementaire à la ministre des Affaires municipales Député de Lac-Saint-Jean Louis Lemieux Adjoint parlementaire au ministre de la Langue française Adjoint parlementaire au ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne Député de Saint-Jean



Adjoints gouvernementaux

Sébastien Schneeberger Adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable Député de Drummond−Bois-Franc Yves Montigny Adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable (volet Transport aérien régional) Député de René-Lévesque Shirley Dorismond Adjointe gouvernementale au ministre responsable des Services sociaux Députée de Marie-Victorin François St-Louis Adjoint gouvernemental au ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit Député de Joliette Suzanne Blais Adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

(volet Solidarité sociale) Députée d'Abitibi-Ouest Isabelle Poulet Adjointe gouvernementale au ministre du Travail Députée de Laporte Alice Abou-Khalil Adjointe gouvernementale au ministre de la Cybersécurité et du Numérique Députée de Fabre Amélie Dionne Adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme Députée de Rivière-du-Loup−Témiscouata Mario Asselin Adjoint gouvernemental à la ministre de l'Enseignement supérieur Député de Vanier−Les Rivières Suzanne Tremblay Adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation Députée de Hull Mathieu Rivest Adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications Député de la Côte-du-Sud Valérie Schmaltz Adjointe gouvernementale à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volet Francisation) Députée de Vimont Carole Mallette Adjointe gouvernementale à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (volets Immigration

et Intégration) Députée de Huntingdon Audrey Bogemans Adjointe gouvernementale au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet bien-être animal)) Députée d'Iberville Stéphane Sainte-Croix Adjoint gouvernemental au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (volet Pêcheries) Adjoint gouvernemental à la ministre responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Député de Gaspé Catherine Blouin Adjointe gouvernementale à la ministre des Affaires municipales (volet Érosion des berges) Députée de Bonaventure Yannick Gagnon Adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Député de Jonquière Kariane Bourassa Adjointe gouvernementale au ministre de la Justice Députée de Charlevoix−Côte-de-Beaupré Daniel Bernard Adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts (volet Forêts) Député de Rouyn-Noranda−Témiscamingue Céline Haytayan Adjointe gouvernementale à la ministre des Relations internationales et de la Francophonie (volet Relations

internationales) Députée de Laval-des-Rapides Karine Boivin Roy Adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi Adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Députée d'Anjou−Louis-Riel Marie-Belle Gendron Adjointe gouvernementale à la ministre de la Famille Députée de Châteauguay

