OTTAWA , ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Au cœur des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies se trouve la volonté de bâtir un avenir juste, égalitaire et pacifique, où tout le monde a accès à de l'air pur et à de l'eau salubre. Les États membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité les 17 ODD dans le cadre d'un plan commun visant l'élimination de la pauvreté, l'amélioration de la santé et de l'éducation, la réduction des inégalités et le renforcement de la croissance économique ainsi que la lutte contre les changements climatiques et la protection environnementale.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que, à la demande du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, et lui coprésideront le Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable.

Les défenseurs sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d'agir plus rapidement au moyen de leurs plateformes respectives. Ce sont des universitaires, des politiciens, des artistes, des musiciens et d'autres intervenants du monde entier.

À la coprésidence du Groupe, le premier ministre continuera de militer en faveur d'enjeux mondiaux importants sur la scène internationale, tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de la nature et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles à travers le monde. Le premier ministre mettra ces questions primordiales en lumière de concert avec les autres défenseurs des ODD et partenaires.

La coprésidence donne l'occasion au Canada de renforcer son engagement à l'égard du Programme de développement durable à l'horizon 2030 au pays et à l'étranger. Il pourra également réaliser une relance inclusive et résiliente à la suite de la pandémie, de manière à bâtir un avenir plus pacifique, prospère et durable qui ne laisse personne pour compte.

En février 2021, le gouvernement du Canada a fait paraître la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble, qui vise à créer et à favoriser une approche pansociétale pour accélérer les progrès à l'égard des ODD, au Canada et à l'étranger. La stratégie respecte les droits inhérents des peuples autochtones et mobilise le milieu universitaire, le secteur privé, la société civile et les partenaires internationaux autour de la volonté d'offrir un avenir meilleur à tous.

Les femmes et les filles, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap et d'autres groupes marginalisés ont porté le fardeau de la pandémie et des inégalités grandissantes, et ce, partout dans le monde. C'est pourquoi le Canada continuera de tenir compte des genres dans sa mise en œuvre à l'échelle internationale du Programme à l'horizon 2030, et il le fera au moyen de sa politique étrangère féministe qui fait notamment appel à sa Politique d'aide internationale féministe.

La pandémie nous a enseigné que nous devons prendre de meilleures décisions en ce qui concerne les ressources et la biodiversité de notre planète. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons renforcer les trois piliers du développement durable, à savoir le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental, si nous voulons protéger la planète pour le bien des prochaines générations.

Citation

« La voie des Objectifs de développement durable est celle que le Canada et le reste du monde doivent suivre et qui ne laisse personne pour compte. À la coprésidence du Groupe des défenseurs des ODD, j'ai l'intention de mobiliser les pays, les gouvernements, le secteur privé et d'autres partenaires afin d'accélérer ensemble nos progrès et de continuer à élever nos voix - et nos ambitions - sur le chemin qui nous mènera à 2030. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 vise à favoriser les progrès relatifs aux ODD par le biais d'une action et d'un engagement collectifs. L'objectif est de faire en sorte que tous les partenaires contribuent de leur façon unique et en collaboration avec d'autres à l'atteinte des ODD.

Le Programme 2030 définit un cadre global pour permettre l'établissement d'un avenir plus résilient, inclusif et durable.

Le Programme 2030 souligne l'importance de veiller à ce que les bienfaits du développement durable profitent à tous. Il met en évidence l'importance cruciale de réaliser l'égalité des sexes et de fournir aux femmes et aux filles les moyens d'atteindre les ODD. Cette réalité s'applique à toutes les régions du Canada et aux communautés de toutes sortes. Elle est importante pour les communautés éloignées du Nord, pour les régions rurales et côtières du Canada et pour les villes de toutes tailles.

Le Canada contribue à la réalisation des ODD partout dans le monde en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités, de promouvoir et de protéger les droits de la personne, d'élargir l'accès aux soins et aux services de santé, à l'éducation et à l'électricité, de favoriser une croissance économique durable et inclusive et la création d'emplois décents, de lutter contre les changements climatiques et de promouvoir un commerce équitable et inclusif afin d'augmenter les revenus et de permettre aux groupes sous-représentés, comme les femmes et les peuples autochtones, d'en profiter davantage.

Le Canada est d'avis que la promotion de sociétés ouvertes, inclusives et fondées sur les droits est un moyen efficace de bâtir un monde plus sûr et plus prospère. Tout le monde devrait pouvoir profiter pleinement d'une participation égale à la vie économique, politique, sociale et culturelle.

