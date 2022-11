BALI, Indonésie, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, où il a travaillé avec les dirigeants du G20 pour faire avancer des priorités communes, notamment assurer la sécurité énergétique et alimentaire, améliorer la santé mondiale, protéger l'environnement, lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. Il a également continué à condamner dans les termes les plus fermes qui soient l'invasion brutale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie. Il a également réitéré le soutien indéfectible du Canada au peuple ukrainien.

Tout au long du Sommet du G20, le premier ministre a annoncé de l'aide pour contribuer à faire du Canada un partenaire encore plus actif et engagé dans la région indopacifique, notamment en réalisant des investissements pour accroître le commerce et l'investissement au profit des entreprises canadiennes et de leurs travailleurs, promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, renforcer la résilience face aux pandémies et bâtir un avenir plus propre pour tous.

Durant le Sommet, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada investira 750 millions de dollars afin d'élargir considérablement les efforts que déploie FinDev Canada dans le monde pour répondre à la demande d'infrastructures et accroître la portée et l'incidence des activités du secteur privé canadien. Ce capital supplémentaire permettra à FinDev d'accroître son engagement dans la région indopacifique et de contribuer à répondre aux besoins massifs de la région en matière d'infrastructures, de combler les lacunes de financement existantes et de soutenir les progrès dans l'ensemble de la région visant à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques et à bâtir un avenir profitable pour tout le monde. Cela permettra d'améliorer les vies, de rapprocher les gens, de stimuler la croissance économique et de contribuer à un avenir plus propre, tout en offrant le savoir-faire canadien et un modèle de développement responsable qui ne laisse personne pour compte.

Le premier ministre a fait cette annonce lors d'une activité du Partenariat pour les infrastructures mondiales et l'investissement tenue conjointement par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président de l'Indonésie, Joko Widodo.

À Bali, le premier ministre Trudeau a continué de faire pression pour que des mesures ambitieuses soient prises à l'égard des changements climatiques et de l'environnement. Il a exhorté les pays à adopter un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 robuste lors de la COP15 à Montréal, le mois prochain, pour freiner la perte de biodiversité et assurer un avenir sain. Il a souligné l'importance d'accroître les efforts visant à protéger l'environnement, à combattre les changements climatiques et à protéger les moyens de subsistance des gens contre leurs effets dévastateurs. Il a annoncé que le Canada fournirait :

20 millions de dollars pour restaurer et protéger les mangroves des communautés côtières en Indonésie, ce qui contribuera à prévenir la perte de biodiversité et à stocker le carbone pour lutter contre les changements climatiques;

15 millions de dollars pour soutenir les efforts déployés par l'Indonésie afin d'intensifier son travail d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation en réponse à la hausse du niveau de la mer, à la dégradation environnementale et à la perte de la biodiversité;

10 millions de dollars dans l'initiative Des océans pour un monde prospère, afin de continuer à améliorer la gestion durable des écosystèmes de récifs coralliens afin de soutenir les communautés locales en Indonésie;

3 millions de dollars pour aider l'Indonésie à rétablir ses écosystèmes côtiers et marins, qui sont essentiels au stockage du carbone, afin de mieux atténuer les répercussions des changements climatiques et de s'y adapter.

Le premier ministre a aussi fait valoir les progrès qui ont été accomplis récemment dans les négociations entourant la conclusion d'un accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l'Indonésie, qui permettrait de créer des emplois et des occasions pour les gens et les entreprises des deux pays. Les Canadiens d'une diversité de secteurs, dont l'agriculture et l'agroalimentaire, la fabrication de pointe, les technologies propres, les ressources naturelles et les services, pourraient en retirer des opportunités importantes. Le Canada et l'Indonésie ont entamé leurs négociations en 2021 et ont tenu trois rondes de négociations en 2022.

Au Sommet du B20, qui réunissait des délégués du secteur privé de l'ensemble du G20, le premier ministre Trudeau a prononcé le discours principal, dans lequel il a fait valoir le potentiel des technologies émergentes pour réduire la pollution et faire croître l'économie propre au profit de tous. Il a également insisté sur l'urgence d'accélérer la transition vers des sources d'énergie propres l'énergie propre en soulignant que le Canada est en voie de devenir rapidement le fournisseur d'énergie propre et de technologies propres dont le monde a besoin, notamment dans le domaine des minéraux critiques, des batteries et des véhicules électriques.

Au cours du Sommet, les dirigeants du G7 et l'Indonésie ont publié une déclaration commune pour annoncer la mise sur pied d'un nouveau Partenariat pour une transition énergétique juste en collaboration avec le gouvernement de l'Indonésie. L'objectif de ce partenariat consiste à accélérer la transition énergétique propre de l'Indonésie de manière inclusive. Le Canada allouera 550 millions de dollars à l'Indonésie provenant de ses engagements climatiques actuels dans le cadre de ce nouveau partenariat. Le Canada contribue également à l'abandon graduel du charbon et à la transition énergétique propre en Indonésie au moyen de son engagement à injecter 1 milliard de dollars dans l'initiative du Fonds d'investissement climatique pour la transition accélérée de l'industrie du charbon, dont l'Indonésie a été l'un des premiers bénéficiaires de fonds.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions dévastatrices, particulièrement pour les citoyens de pays à faible et à moyen revenu. Afin de mieux protéger la santé mondiale et de prévenir d'autres pandémies, le premier ministre Trudeau a annoncé un nouvel engagement à injecter 50 millions de dollars dans le nouveau fonds pour les pandémies - une initiative phare du G20 qui est chapeautée par la Banque mondiale - pour ainsi contribuer à refermer les écarts critiques qui existent dans les capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies dans les pays à faible et à moyen revenu dans d'importants domaines comme les investissements dans le personnel de la santé et la surveillance des maladies. Il a également annoncé l'octroi de 15 millions de dollars afin d'améliorer la capacité de production de technologies et de vaccins à ARNm en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et de 15 millions de dollars pour accroître la fabrication et l'accès équitable des vaccins dans les pays à faible et à moyen revenu dans les Amériques.

Durant le G20, le premier ministre Trudeau a annoncé un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour fournir un soutien militaire aux forces armées de l'Ukraine. Il a également annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de 23 membres des secteurs de la justice et de la sécurité russes ayant joué un rôle dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne contre des dirigeants de l'opposition russe. Tout au long de ses rencontres avec les dirigeants du G20 et les dirigeants invités, il a réitéré l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine et de rester unis face à l'agression russe.

Le premier ministre a aussi annoncé que le Canada prolongerait jusqu'à la fin du mois de décembre 2023 la mission des Forces armées canadiennes consistant en la formation de recrues des forces armées ukrainiennes au Royaume-Uni. Cette formation a commencé en août 2022 et fait partie de l'opération UNIFIER.

Compte tenu de la présence de la Russie à la table du G20, le premier ministre a profité de ses interventions lors du sommet pour condamner les attaques du président Poutine contre l'Ukraine et l'ordre international fondé sur des règles. Il a aussi insisté sur les conséquences de l'agression russe sur les gens et sur la sécurité alimentaire et énergétique, particulièrement dans les pays du Sud. Notre soutien à l'Ukraine reste inébranlable.

Le 16 novembre, en réponse aux dernières attaques de la Russie contre des villes et des civils ukrainiens, les dirigeants de l'OTAN et du G7 ont diffusé une déclaration conjointe réaffirmant leur appui indéfectible à l'Ukraine et leur volonté de voir la Russie répondre de ses actes. Le premier ministre Trudeau a également discuté au téléphone avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, en compagnie du premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, et avec le président de la Pologne, Andrzej Duda.

Citation

« Sur la scène mondiale, le Canada défendra toujours nos valeurs, tout en stimulant les progrès visant à surmonter les défis de notre époque. Quand nous travaillons ensemble, nous pouvons atteindre de grands objectifs, réaliser de grandes choses, qu'il s'agisse de mesures ambitieuses pour le climat, de créer des emplois, de défendre la paix et la sécurité ou de favoriser une croissance économique centrée sur le bien-être de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

C'est le huitième Sommet du G20 auquel le premier ministre Trudeau participe.

C'est la deuxième des trois étapes de la tournée du premier ministre dans la région indopacifique, où il a également pris part au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Phnom Penh , au Cambodge, et où il prendra part à la réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à Bangkok , en Thaïlande. Le premier ministre se rendra par la suite à Djerba, en Tunisie, pour participer au 18 e Sommet de la Francophonie.

, au Cambodge, et où il prendra part à la réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à , en Thaïlande. Le premier ministre se rendra par la suite à Djerba, en Tunisie, pour participer au 18 Sommet de la Francophonie. Le G20 est une plateforme importante où l'on discute de questions économiques, financières et commerciales mondiales. Le G20 regroupe les principales économies du monde et représente tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce mondial et 60 % de la population mondiale.

À Bali , le gouvernement du Canada a salué l'établissement de protocoles d'entente avec des administrations locales qui visent à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire en Indonésie, à construire des infrastructures qui permettront de stimuler la croissance et de créer des occasions et à favoriser une plus grande coopération dans la lutte contre le terrorisme.

, le gouvernement du Canada a salué l'établissement de protocoles d'entente avec des administrations locales qui visent à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire en Indonésie, à construire des infrastructures qui permettront de stimuler la croissance et de créer des occasions et à favoriser une plus grande coopération dans la lutte contre le terrorisme. Pour faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, le Canada investit 10 millions de dollars dans l'initiative Rebâtir sur des bases égales dans l'est des Caraïbes. Dans le cadre de cette initiative, le Canada collabore avec ONU Femmes pour contrer la répartition inégale du travail non rémunéré et du travail lié aux soins domestiques dans les communautés et les ménages, protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs et veiller à ce que les services liés aux soins soient intégrés dans des systèmes de protection sociale tenant compte des questions de genre.

Du 14 au 16 novembre, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak , et la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni .

, et la première ministre de l'Italie, . Le premier ministre a également tenu une rencontre informelle avec le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol .

. Au cours du Sommet du B20, le premier ministre a rencontré des dirigeants de grandes entreprises, dont Seiji Izumisawa, président et chef de la direction de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Le Canada a été l'hôte du G20 pour la dernière fois en 2010. L'Indonésie occupe la présidence en 2022, et l'Inde l'occupera en 2023.

a été l'hôte du G20 pour la dernière fois en 2010. L'Indonésie occupe la présidence en l'Inde l'occupera en 2023. Le G20 englobe l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis d'Amérique, la France , l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette année, l'Indonésie a invité l'Espagne, Singapour, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis pour prendre part au G20.

, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette année, l'Indonésie a invité l'Espagne, Singapour, les Pays-Bas et les Émirats arabes unis pour prendre part au G20. L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde, fait partie des économies du G20 et offre de vastes possibilités d'échanges commerciaux mutuellement bénéfiques avec le Canada. L'Indonésie est le plus grand marché d'exportation du Canada en Asie du Sud-Est, avec un commerce bilatéral de 4,2 milliards de dollars en 2021.

Un Accord de partenariat économique global entre le Canada et l'Indonésie pourrait accroître le PIB du Canada de 328 millions de dollars et ses exportations vers l'Indonésie de 446,5 millions de dollars.

En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé le déploiement de membres des Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre de l'opération UNIFIER afin de fournir une formation aux Forces armées de l' Ukraine au Royaume-Uni, en collaboration avec l'opération INTERFLEX du Royaume-Uni. Les quelque 170 membres des FAC qui ont été déployés à la fin du mois d'août ont formé un total de 400 recrues des Forces armées de l' Ukraine et formeront une autre tranche d'environ 400 membres à compter du 21 novembre 2022.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]