Le premier ministre conclut une visite fructueuse en Europe et annonce de nouvelles sanctions

VARSOVIE, POLOGNE, le 11 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse en Europe durant laquelle il s'est rendu au Royaume-Uni, en Lettonie, en Allemagne et en Pologne. Le premier ministre a rencontré plusieurs dirigeants et alliés afin de déterminer la suite de notre réponse coordonnée à l'agression non provoquée et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine. Le premier ministre a affirmé la volonté du Canada de soutenir ses partenaires européens, qui cherchent à gérer les défis humanitaires et de sécurité qui émergent dans la région.

De concert avec ses alliés européens, le Canada appuie l'Ukraine en fournissant un soutien militaire, en imposant de lourdes sanctions contre la Russie et en répondant à la crise humanitaire qui émerge dans la région. De plus, le Canada augmente sa présence militaire en Europe afin de soutenir les alliés de l'OTAN et de renforcer le flanc est de l'Alliance.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé que le Canada imposait de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, des restrictions seront imposées à 32 entités œuvrant dans le secteur de la défense de la Russie ainsi qu'à cinq hauts fonctionnaires et associés, actuels et anciens, du régime russe qui sont complices de la décision du président Poutine d'envahir un pays pacifique et souverain. Ces mesures s'ajoutent à un nombre croissant de sanctions déjà annoncées.

En Pologne, le premier ministre a annoncé des mesures et investissements supplémentaires qui permettront de continuer à soutenir l'Ukraine durant l'agression russe en cours, notamment :

Accorder une contrepartie de 20 millions de dollars supplémentaires pour les dons faits par des Canadiens à la Croix-Rouge canadienne, pour une contribution totale de 30 millions de dollars du gouvernement afin d'appuyer les efforts de secours immédiats et à long terme dans la région;

Attribuer 50 millions de dollars, dans le cadre de la contribution de 100 millions de dollars du Canada à l'aide humanitaire dans la région, aux organisations suivantes : le Programme alimentaire mondial, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Fonds humanitaire pour l' Ukraine , HelpAge, Aide à l'enfance, Villages internationaux d'enfants S.O.S. et d'autres organismes en vue d'apporter une aide immédiate là où elle est le plus nécessaire;

, HelpAge, Aide à l'enfance, Villages internationaux d'enfants S.O.S. et d'autres organismes en vue d'apporter une aide immédiate là où elle est le plus nécessaire; Investir 117 millions de dollars supplémentaires pour assurer la mise en œuvre des nouvelles mesures du Canada en matière d'immigration pour accueillir les gens qui fuient la guerre en Ukraine . Ces fonds serviront à mettre en place de nouvelles voies d'immigration, à accélérer le traitement des demandes et à aider les gens qui arrivent au Canada;

Durant sa visite en Pologne, le premier ministre Trudeau a participé à une rencontre avec le président Andrzej Duda pour discuter des enjeux liés à la défense et à la sécurité dans la région, et pour élargir la relation commerciale bilatérale. Le premier ministre a félicité le président Duda pour la réaction de la Pologne face à la crise des réfugiés qui s'aggrave rapidement, au moment où le pays abrite plus d'un million de réfugiés ayant fui la guerre. Il a également remercié le président d'avoir accueilli le personnel de l'ambassade canadienne après son déménagement de l'Ukraine. Le premier ministre a également souligné la formidable coopération militaire établie depuis longtemps entre le Canada et la Pologne.

Le premier ministre Trudeau a également rencontré le premier ministre de la Pologne, Mateusz Morawiecki, afin de discuter de la coordination entourant les prochaines sanctions et le soutien à l'Ukraine.

Après les rencontres bilatérales, le premier ministre Trudeau a visité le centre d'hébergement temporaire pour réfugiés établi à l'Atrium Centrum à Varsovie pour les Ukrainiens et les autres personnes qui fuient l'agression russe. Durant la visite, le premier ministre Trudeau a rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux réfugiés. Depuis le début de l'invasion russe, la ville de Varsovie a accueilli et pris en charge plus de 130 000 réfugiés.

Au cours de son passage en Pologne, le premier ministre a également rencontré la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, pour discuter des prochaines étapes de leur réponse concertée à la Russie et de la poursuite des efforts entourant la sécurité énergétique. Le Canada et les Etats-Unis comptent continuer d'imposer de lourdes conséquences économiques à la Russie et aux complices de l'invasion russe.

« La guerre illégale et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine ne reste pas impunie. Le Canada sera solidaire de ses alliés et partenaires européens pour tenir notre engagement commun à soutenir l'Ukraine et sa population, et à défendre la démocratie contre l'autoritarisme partout dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au cours des derniers jours, je me suis rendu sur le terrain en Moldova et en Roumanie avec des partenaires comme Aide à l'enfance et le HCR des Nations Unies, et j'ai constaté l'aide humanitaire qu'ils apportent. Les gens de la Moldova et de la Roumanie font preuve d'une grande compassion à l'égard de leurs voisins. Les représentants de ces organisations m'ont décrit les besoins des gens touchés par l'invasion russe de l'Ukraine, qui a eu des conséquences disproportionnées sur les femmes et les enfants. Ce soutien d'une valeur de 50 millions de dollars aidera ces partenaires à fournir des soins essentiels et à sauver des vies. »

-- L'hon. Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Au cours de son voyage en Europe, le premier ministre a fait d'autres annonces :

Imposer de nouvelles restrictions contre 10 individus complices de l'invasion injustifiable de la Russie en Ukraine , dont d'anciens et d'actuels hauts fonctionnaires et des personnes qui appuient les dirigeants russes;

, dont d'anciens et d'actuels hauts fonctionnaires et des personnes qui appuient les dirigeants russes; Le Canada renouvellera l'engagement pluriannuel à l'égard de l'opération REASSURANCE, qui constitue la contribution du Canada aux mesures d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en Europe de l'Est et en Europe centrale;

renouvellera l'engagement pluriannuel à l'égard de l'opération REASSURANCE, qui constitue la contribution du Canada aux mesures d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en de l'Est et en centrale; Offrir 50 millions de dollars additionnels en aide militaire à l' Ukraine , dont de l'équipement militaire hautement spécialisé qui sera expédié en Ukraine prochainement;

, dont de l'équipement militaire hautement spécialisé qui sera expédié en prochainement; Fournir 13,4 millions de dollars sur cinq ans à l'appui du Mécanisme de réaction rapide du G7, qui permet de resserrer la coordination entre les pays du G7 pour ce qui est de détecter et de gérer les menaces étrangères aux démocraties, comme la désinformation parrainées par des États étrangers;

Investir 3 millions de dollars en soutien à la priorité du gouvernement de l' Ukraine qui consiste à lutter contre la désinformation et d'autres activités d'influence malveillantes en Ukraine ;

qui consiste à lutter contre la désinformation et d'autres activités d'influence malveillantes en ; Le Canada et l'Allemagne collaboreront dans les dossiers de la tarification de la pollution, de l'énergie et des minéraux critiques et ont convenu de faire progresser ensemble leurs ambitions climatiques dans le cadre d'un nouveau dialogue Canada-Allemagne;

et l'Allemagne collaboreront dans les dossiers de la tarification de la pollution, de l'énergie et des minéraux critiques et ont convenu de faire progresser ensemble leurs ambitions climatiques dans le cadre d'un nouveau dialogue Canada-Allemagne; Le Canada et l'Allemagne ont convenu de protéger encore davantage les chaînes d'approvisionnement en matière d'énergie en lançant une initiative sur l'hydrogène vert, afin de réunir les gouvernements et acteurs de l'industrie des deux pays pour assurer un approvisionnement sûr en énergie propre.

et l'Allemagne ont convenu de protéger encore davantage les chaînes d'approvisionnement en matière d'énergie en lançant une initiative sur l'hydrogène vert, afin de réunir les gouvernements et acteurs de l'industrie des deux pays pour assurer un approvisionnement sûr en énergie propre. Le 24 février 2022, le premier ministre a annoncé des mesures pour soutenir les Ukrainiens et les personnes résidant en Ukraine et pour faciliter et accélérer le retour au Canada des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille qui les accompagnent.

et pour faciliter et accélérer le retour au Canada des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille qui les accompagnent.

Le 3 mars 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé l'instauration de deux nouveaux volets d'immigration pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada de façon temporaire ou permanente :

Instaurer l'Autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine , qui sera offerte dès que possible aux personnes fuyant l' Ukraine , sous réserve d'une vérification de leurs antécédents et d'une enquête de sécurité, et qui leur permettra de rester au Canada pour une durée d'au moins 2 ans.

, qui sera offerte dès que possible aux personnes fuyant l' , sous réserve d'une vérification de leurs antécédents et d'une enquête de sécurité, et qui leur permettra de rester au Canada pour une durée d'au moins 2 ans. Permettre aux personnes qui viendront au Canada dans le cadre de cette mesure de demander un permis de travail ouvert, ce qui aidera les employeurs à embaucher plus facilement des ressortissants ukrainiens;

Instaurer une voie spéciale de parrainage de regroupement familial pour la résidence permanente, destinée aux membres de la famille immédiate et élargie de citoyens canadiens et de résidents permanents, dans le cadre d'une collaboration avec la communauté ukrainienne-canadienne.

