OTTAWA, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli au Canada du 21 au 23 août le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz, pour resserrer davantage notre proche partenariat. Cette visite comprenait des arrêts à Montréal, au Québec, à Toronto, en Ontario, et à Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les deux dirigeants ont travaillé ensemble en vue de faire avancer des priorités communes, notamment leur soutien à l'Ukraine et les moyens d'atténuer les répercussions de l'invasion illégale de la Russie à l'échelle mondiale, y compris en matière de sécurité alimentaire. Ils ont également discuté de l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et le leadership climatique, de promouvoir le commerce et l'investissement profitables à tous, et d'accélérer la transition vers une économie propre.

Le 22 août, à Montréal, le premier ministre et le chancelier ont rencontré des représentants d'entreprises canadiennes et allemandes afin de stimuler les possibilités d'investissement et de partenariat, notamment dans les secteurs des minéraux critiques et de l'automobile. Ils ont visité Mila, l'un des trois instituts nationaux d'intelligence artificielle financés dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. Ils ont également réaffirmé l'adhésion commune du Canada et de l'Allemagne aux principes du développement responsable de l'intelligence artificielle. Ils ont discuté de la possibilité de travailler ensemble par le biais du Centre d'expertise international de Montréal pour l'avancement de l'intelligence artificielle (CEIMAI) pour tirer parti du savoir-faire des deux pays afin de soutenir les projets en cours du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA).

Les deux dirigeants se sont ensuite rendus à Toronto où, le 23 août, ils ont pris la parole devant des chefs d'entreprise canadiens et allemands dans le cadre du Forum des gens d'affaires Canada-Allemagne. Ils y ont prôné l'intensification de la coopération entre leurs deux pays pour mieux répondre aux défis mondiaux actuels qui ont été exacerbés par l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie, notamment la sécurité énergétique et alimentaire.

Les deux pays sont résolus à promouvoir l'adoption des véhicules électriques et à accélérer la transition vers une économie propre. À Toronto, le Canada a signé deux nouveaux protocoles d'entente avec les constructeurs automobiles allemands Volkswagen AG et Mercedes-Benz AG afin d'améliorer la collaboration au Canada dans les secteurs de l'automobile, des batteries et des minéraux critiques. Des discussions avec des entreprises et divers intervenants ont également eu lieu dans l'optique de conclure d'autres accords essentiels pour renforcer le commerce, la science et l'innovation et créer de bons emplois des deux côtés de l'Atlantique.

Afin de stimuler davantage l'innovation, le premier ministre et le chancelier ont lancé un appel à propositions à l'intention des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes pour soutenir des projets de collaboration en recherche et développement, notamment dans les domaines des transports propres, des batteries électriques et des technologies quantiques. L'appel à propositions sera géré par le Conseil national de recherches du Canada en collaboration avec le programme central d'innovation pour les PME de l'Allemagne.

Les deux dirigeants se sont également réjouis que le Canada ait accepté l'invitation de l'Allemagne à être un pays hôte partenaire de la Hannover Messe, l'une des plus grandes foires commerciales du monde en matière de développement industriel et de technologie, en 2025. Le Canada pourra y faire valoir son leadership en matière d'innovation industrielle et technologique et étendre sa collaboration avec des partenaires allemands et internationaux.

Au cours de la visite de trois jours du chancelier, les deux dirigeants ont réitéré l'appui indéfectible du Canada et de l'Allemagne à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de l'Ukraine face à l'agression illégale et injustifiable menée par la Russie. Pendant leur séjour à Toronto, ils ont participé conjointement au sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la Plateforme internationale pour la Crimée, une initiative lancée par l'Ukraine en vue de renforcer les interventions et les efforts de mobilisation menés à l'échelle internationale en réponse à l'annexation illégale de la Crimée par la Russie, qui a aujourd'hui des conséquences plus profondes en raison de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie.

En soutien au gouvernement et au peuple ukrainiens, le premier ministre Trudeau a annoncé les mesures suivantes :

L'octroi de 3,85 millions de dollars à l'appui de deux projets visant à fournir un soutien accru aux institutions du secteur de la sécurité en Ukraine . Il s'agit notamment d'un soutien ciblé à la police nationale de l' Ukraine et aux Services d'urgence de l'État ainsi qu'au ministère des Affaires intérieures et au ministère de la Défense de l' Ukraine .

. Il s'agit notamment d'un soutien ciblé à la police nationale de l' et aux Services d'urgence de l'État ainsi qu'au ministère des Affaires intérieures et au ministère de la Défense de l' . De nouvelles sanctions imposées à 62 individus et une entité du secteur de la défense complices de la guerre que Poutine a choisi de mener en Ukraine .

. La création d'une équipe spécialisée pour mieux surveiller et détecter la désinformation parrainée par l'État russe et faciliter une collaboration internationale plus étroite avec des partenaires comme l'Allemagne, notamment au moyen du mécanisme de réaction rapide (MRR) du G7.

Le Canada s'est également réjoui de voir l'Allemagne diriger un groupe de travail axé sur la menace d'ingérence étrangère infranationale aux niveaux communautaire, municipal et régional dans le cadre du MRR du G7.

Pendant que le monde reste aux prises avec les vastes répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le premier ministre Trudeau a fourni des détails sur la contribution de 52 millions de dollars du Canada à l'appui de la stratégie de soutien au stockage des céréales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette contribution, qui avait été annoncée pour la première fois lors du Sommet du G7 en Allemagne en juin dernier, aidera à remédier au manque actuel d'espace de stockage pour les céréales et à renforcer la sécurité alimentaire grâce à l'augmentation de la capacité de stockage. Ceci contribuera à protéger le moyen de subsistance de milliers d'agriculteurs et de bénéficiaires indirects, notamment grâce à l'embauche de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Alors que la Russie continue d'instrumentaliser l'énergie, le Canada travaille également avec ses partenaires européens et mondiaux, dont l'Allemagne, pour renforcer la sécurité énergétique et accélérer la transition vers des sources d'énergie propres. Pour encourager les progrès à venir dans ce domaine, le chancelier a conclu sa visite au Canada le 23 août à Stephenville, où les deux pays ont signé une déclaration d'intention conjointe visant à établir une Alliance entre le Canada et l'Allemagne pour l'hydrogène. L'alliance proposée contribuerait à la mise en place d'un corridor d'approvisionnement transatlantique Canada-Allemagne, avec l'objectif de commencer les exportations d'ici 2025. Le premier ministre Trudeau a réitéré la volonté du Canada de répondre aux besoins énergétiques de l'Allemagne et s'est dit enthousiaste à la perspective de poursuivre le travail accompli avec l'Allemagne pour promouvoir l'adoption de mesures climatiques ambitieuses.

À Stephenville, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz ont également rencontré les premiers ministres Andrew Furey de Terre-Neuve-et-Labrador, Blaine Higgs du Nouveau-Brunswick, Tim Houston de la Nouvelle-Écosse et Dennis King de l'Île-du-Prince-Édouard. Ensemble, ils ont discuté d'exportation d'énergie et du développement de l'énergie renouvelable dans le Canada atlantique, et de la transition de la région vers la carboneutralité. Les premiers ministres ont également signé une déclaration à l'appui de l'Alliance entre le Canada et l'Allemagne pour l'hydrogène.

« Le Canada et l'Allemagne sont de proches alliés et amis qui partagent les mêmes vues. Nous sommes unis par nos valeurs communes, les liens entre nos populations et notre volonté de bâtir un avenir propre, qui assure de bons emplois à la classe moyenne et repose sur une économie solide et profitable pour tous. Cette première visite officielle du chancelier Scholz au Canada a été couronnée de succès et nous continuerons à travailler en étroite collaboration dans de nombreux domaines, notamment la sécurité énergétique et les minéraux critiques, afin de bâtir un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agissait de la première visite officielle du chancelier Scholz au Canada depuis son accession au poste de chancelier d'Allemagne, l'année dernière.

L'Allemagne est l'une des premières sources d'investissement pour le Canada en matière de recherche et d'ingénierie innovatives. En effet, plus de 820 filiales allemandes ont des activités au Canada et emploient quelque 70 000 Canadiens. L'Allemagne est la 7 e source d'investissement direct étranger au Canada.

source d'investissement direct étranger au Canada. Au-delà du commerce et de l'investissement, le Canada et l'Allemagne entretiennent une relation dynamique dans les domaines de la science, des technologies et de l'innovation. Depuis la signature de l'Accord bilatéral de coopération scientifique et technologique, en 1971, plus de 1 000 projets de recherche conjoints ont été menés dans l'ensemble des domaines de recherche.

signature de l'Accord bilatéral de coopération scientifique et technologique, en 1971, plus de 1 000 projets de recherche conjoints ont été menés dans l'ensemble des domaines de recherche. Le gouvernement du Canada investit 443,8 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans, à compter de 2021-2022, à l'appui de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle.

Dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), le Canada collabore avec des partenaires du monde entier ayant des vues similaires aux siennes afin d'explorer des moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes mondiaux complexes, générer une croissance économique plus inclusive et favoriser l'amélioration des conditions de travail.

Le Canada accélère l'adoption des véhicules zéro émission et contribue à la transition vers une économie plus verte en investissant dans la chaîne d'approvisionnement des batteries et dans les minéraux critiques. Il compte ainsi éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, notamment grâce à l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation, dotée de 8 milliards de dollars, et à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui se chiffre à 3,8 milliards de dollars.

accélère l'adoption des véhicules zéro émission et contribue à la transition vers une économie plus verte en investissant dans la chaîne d'approvisionnement des batteries et dans les minéraux critiques. Il compte ainsi éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, notamment grâce à l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation, dotée de 8 milliards de dollars, et à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui se chiffre à 3,8 milliards de dollars. La société Volkswagen AG est le deuxième fabricant automobile en importance dans le monde. Elle souhaite devenir un chef de file mondial de la mobilité durable.

Le nouveau protocole d'entente (PE) conclu avec Volkswagen AG permettra de resserrer la coopération dans des domaines comme la fabrication de batteries, l'approvisionnement en minéraux critiques et la production de matériaux cathodiques. Il ouvrira la voie à l'établissement d'un bureau canadien pour PowerCo, la société mondiale de batteries que Volkswagen vient de lancer.

La société Mercedes-Benz AG est un fabricant automobile de premier plan qui s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de durabilité, notamment celui de rendre sa chaîne d'approvisionnement neutre en CO2 d'ici 2039.

Le nouveau protocole d'entente avec Mercedes-Benz AG prévoit d'explorer des possibilités de collaboration dans des domaines comme les minéraux critiques, la recherche et le développement, les partenariats stratégiques et les investissements potentiels.

En mars 2021, le gouvernement du Canada a officialisé la relation bilatérale Canada-Allemagne dans le domaine de l'énergie par la signature d'un PE visant à favoriser la coopération pour accélérer la transition vers un système énergétique sûr, sécurisé, fiable, abordable et durable au Canada et en Allemagne.

La déclaration d'intention conjointe visant à établir une Alliance entre le Canada et l'Allemagne pour l'hydrogène s'appuie sur la Stratégie relative à l'hydrogène du Canada et marque une étape importante vers l'atteinte de l'objectif du Canada consistant à devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'hydrogène propre. Elle souligne l'importance des partenariats stratégiques entre le Canada et l'Allemagne, notamment pour faire progresser nos objectifs communs en matière de changements climatiques et nos intérêts mutuels en ce qui concerne l'accélération de la transition énergétique mondiale et la sauvegarde de la sécurité énergétique internationale, afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En mars 2022, et de nouveau en mai 2022, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz ont convenu de travailler ensemble pour faire progresser l'adoption et l'élargissement de la tarification de la pollution dans le monde entier par le biais du défi du Canada pour une tarification mondiale du carbone et du club climatique de l'Allemagne. En mai 2022, l'Allemagne et le Canada ont tous deux signé le Pacte d'action pour l'hydrogène du G7.

de nouveau en mai 2022, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz ont convenu de travailler ensemble pour faire progresser l'adoption et l'élargissement de la tarification de la pollution dans le monde entier par le biais du défi du Canada pour une tarification mondiale du carbone et du club climatique de l'Allemagne. En mai 2022, l'Allemagne et le Canada ont tous deux signé le Pacte d'action pour l'hydrogène du G7. Le Canada favorise depuis longtemps la collaboration internationale par l'entremise de forums mondiaux comme l'Agence internationale de l'énergie, l'International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy et, plus récemment, la Clean Energy Ministerial Hydrogen Initiative, une pierre angulaire du déploiement mondial de l'hydrogène. La conception de cette initiative a été dirigée par le Canada, qui codirige également sa mise en œuvre.

