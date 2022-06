OTTAWA, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd'hui le président du Chili, Gabriel Boric, pour renforcer encore davantage la relation entre les deux pays et leur partenariat dans les Amériques.

Au cours de la rencontre, le premier ministre Trudeau et le président Boric ont réaffirmé leur volonté de collaborer en tant que partenaires progressistes dans le cadre d'enjeux importants aux yeux des Canadiens et des Chiliens, notamment la promotion de la démocratie et la protection des droits de la personne, la croissance économique qui crée de bons emplois et profite à tous, la protection de l'environnement et la poursuite d'un dialogue concret avec les peuples autochtones.

Le premier ministre Trudeau et le président Boric ont condamné vigoureusement l'invasion injustifiable de l'Ukraine par la Russie. Ils ont souligné leur appui inébranlable à la démocratie, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Les dirigeants se sont également engagés à travailler ensemble en vue de soutenir les personnes déplacées à l'extérieur de leur pays, notamment les millions de réfugiés et de migrants qui fuient le Venezuela pour chercher un avenir sécuritaire dans l'hémisphère.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada co-parrainera la Déclaration de l'Amérique pour la protection de l'océan, une initiative lancée par le Chili pour inciter les pays à collaborer pour protéger l'océan Pacifique. Cette décision souligne la volonté du Canada d'assurer la propreté et la santé de nos océans et de nos côtes et de lutter contre les changements climatiques. S'appuyant sur les mesures climatiques ambitieuses mises en place au Canada et au Chili, les deux dirigeants ont également rendu publique une déclaration conjointe dans laquelle la tarification de la pollution est décrite comme l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions et de créer des emplois, et ils ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir son adoption dans les Amériques et au-delà.

Au cours de la visite, le Canada et le Chili ont signé un protocole d'entente sur la coopération en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes afin d'établir un cadre qui leur permettra de progresser relativement à ces questions.

Le premier ministre Trudeau a également salué la décision du Chili d'adhérer à la Coalition pour la liberté en ligne, qui réunit un groupe de pays déterminés à faire en sorte que les droits de la personne dont jouissent les gens hors ligne soient aussi respectés en ligne. Le Canada assure la présidence de la coalition en 2022 et souhaite particulièrement renforcer la démocratie en veillant à ce que les populations informées et engagées puissent participer concrètement à la société.

Plus tard en après-midi, le premier ministre Trudeau et le président Boric rencontreront des étudiants d'école secondaire avec lesquels ils parleront d'environnement et de changements climatiques, de leadership, de démocratie et d'égalité des sexes.

Après la visite, les dirigeants se rendront à Los Angeles pour participer au Sommet des Amériques, qui se déroulera du 8 au 10 juin.

« Le Canada et le Chili sont de proches amis et partenaires dans les Amériques. Nous sommes unis par notre engagement ferme envers l'action climatique, la démocratie, la paix et la sécurité, les droits de la personne, le dialogue avec les peuples autochtones, la croissance économique profitable pour tous et l'égalité des sexes. La collaboration entre dirigeants progressistes n'a jamais été si importante pour améliorer la vie des gens en faisant croître la classe moyenne et en aidant ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. En protégeant nos océans, en mettant un prix sur la pollution et en restant des chefs de file en matière d'égalité des sexes, nous continuerons à resserrer notre partenariat et à créer un avenir meilleur pour tous les Canadiens et les Chiliens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Lors de la COP26 en novembre 2021, le premier ministre Trudeau a appelé tous les pays à prendre des mesures audacieuses pour étendre la tarification de la pollution dans le monde, en souhaitant que 60 % des émissions mondiales soient couvertes par un régime de tarification de la pollution d'ici 2030.

Le Canada et le Chili entretiennent de dynamiques relations diplomatiques depuis 1941, soit depuis plus de 80 ans.

Cette année marque le 25e anniversaire de l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) et des accords de coopération dans les domaines de l'environnement et du travail. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC en 1997, le commerce bilatéral de marchandises a presque quadruplé. En 2021, le Canada a exporté plus de 1,2 milliard de dollars de marchandises vers le Chili. Pour leur part, les importations du Chili totalisaient plus de 1,8 milliard de dollars. Le Canada est le deuxième investisseur étranger en importance au Chili.

En plus de leur participation au Sommet des Amériques, le Canada et le Chili sont de proches partenaires dans le cadre de plusieurs forums régionaux et multilatéraux, notamment les Nations Unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des États américains et l'Alliance du Pacifique.

Un nombre croissant de Chiliens choisissent le Canada comme destination d'études. Le nombre de permis délivré à des étudiants chiliens a plus que triplé au cours des cinq dernières années, passant de 430 en 2016 à près de 1 400 en 2021.

