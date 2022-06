MADRID, le 30 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse en Espagne, où il a rencontré le premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour continuer à resserrer nos relations bilatérales, qui se caractérisent par des valeurs communes comme la protection de la sécurité et des droits de la personne, et par nos liens économiques solides.

Les premiers ministres ont publié une déclaration conjointe concernant les possibilités de renforcer la coopération sur des priorités communes, notamment l'adoption de mesures ambitieuses pour le climat, la promotion de l'égalité des sexes, la mise en place d'économies solides qui profitent aux gens de nos deux pays, et la création de bons emplois pour la classe moyenne. Les dirigeants ont également parlé d'enjeux d'intérêt commun, notamment la démocratie, les droits de la personne, la politique du numérique et divers enjeux régionaux concernant le Sahel, l'Amérique latine et la région indo-pacifique.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Sánchez ont fermement condamné l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et ont réitéré leur soutien à l'Ukraine. Ils ont également convenu de la nécessité de maintenir l'élan dans la réponse à l'agression de la Russie. Ils se sont engagés à continuer de collaborer avec leurs partenaires internationaux pour répondre aux conséquences du conflit, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, énergétique et économique.

Cette visite a eu lieu au terme d'un voyage de dix jours du premier ministre au Rwanda, en Allemagne et en Espagne durant laquelle il a rencontré des dirigeants pour continuer de travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et les démocraties du monde entier pour relever les véritables défis auxquels les gens font face aujourd'hui et saisir les occasions de demain.

Au Rwanda, le premier ministre a cherché à stimuler l'action en matière de sécurité alimentaire, de changements climatiques, d'égalité des sexes et d'autres priorités importantes à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth de 2022. À la réunion, le premier ministre a annoncé l'octroi de presque 500 millions de dollars pour améliorer la vie des gens du Commonwealth et d'ailleurs. De ce montant, 250 millions de dollars seront consacrés à l'aide alimentaire d'urgence.

Le premier ministre s'est ensuite rendu en Allemagne pour participer au Sommet du G7, où il a rencontré ses homologues pour continuer à faire avancer nos priorités communes, renforcer l'unité et coordonner les efforts visant à soutenir l'Ukraine. Au cours du G7, il a annoncé de nouvelles sanctions ciblées contre la Russie et le Bélarus, ainsi que 151,7 millions de dollars de nouvelle aide humanitaire et d'aide au développement, à la paix et à la sécurité pour l'Ukraine, ainsi qu'un nouveau prêt de 200 millions de dollars à l'Ukraine par le biais du Fonds monétaire international et à favoriser la prospérité de tous nos citoyens.

Après le Sommet du G7, le premier ministre a participé au Sommet de l'OTAN à Madrid, en Espagne, où il a rencontré les alliés pour faire progresser la sécurité transatlantique et renforcer l'Alliance. Le Canada a également fait des annonces concernant de l'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, le renforcement du flanc est de l'OTAN et l'augmentation de la présence diplomatique du Canada en Arménie, en Estonie, en Lituanie, en Slovaquie et en Lettonie.

Citation

« Le Canada et l'Espagne sont des partenaires et des alliés qui entretiennent une relation solide fondée sur des valeurs et des intérêts communs, notamment le respect des droits de la personne, la démocratie, l'égalité des sexes et l'engagement à améliorer la vie des gens. Je remercie le premier ministre Sánchez d'avoir organisé cette visite bilatérale productive et me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de faire progresser notre relation au profit des populations de nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Espagne et le Canada sont résolus à défendre la paix et la sécurité dans le monde. Ils collaborent au sein de plusieurs instances, dont les Nations Unies.

L'Espagne et le Canada sont des membres actifs de l'OTAN et participent à diverses opérations multilatérales de paix et de sécurité. Cela comprend le groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada et auquel l'Espagne est le deuxième pays fournisseur de contingents, ainsi que la Coalition internationale contre Daech en Irak.

En 2021, les échanges bilatéraux de biens et de services entre le Canada et l'Espagne se sont élevés à 6,5 milliards de dollars, ce qui fait de l'Espagne le 18 e partenaire commercial mondial du Canada en matière de biens et de services.

partenaire commercial mondial du Canada en matière de biens et de services. Durant sa visite au Rwanda , en Allemagne et en Espagne, le premier ministre a fait de nouvelles annonces, notamment :

, en Allemagne et en Espagne, le premier ministre a fait de nouvelles annonces, notamment : Octroi de 250 millions de dollars pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire et aux besoins croissants en matière d'alimentation et de nutrition, particulièrement dans les pays vulnérables et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne .

subsaharienne

Octroi de 246,5 millions de dollars pour stimuler l'action dans des domaines clés comme la santé mondiale, l'égalité des sexes et la santé sexuelle et reproductive , et pour mieux soutenir les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques et consolider la paix et la sécurité dans l'ensemble du continent africain.

reproductive

Élargissement de la représentation diplomatique canadienne sur le continent africain pour resserrer nos relations, promouvoir la diversité de nos partenariats et élargir nos intérêts communs.



Octroi de 151,7 millions de dollars de nouvelle aide humanitaire et au développement et pour soutenir la paix et la sécurité en Ukraine . Cela comprend 75 millions de dollars en aide humanitaire pour assurer la distribution de nourriture, d'argent comptant et de bons d'urgence ainsi que la prestation de services de protection, d'hébergement et de santé aux Ukrainiens. Cela comprend aussi 52 millions de dollars pour des solutions agricoles, y compris des unités d'entreposage de céréales, pour contribuer à améliorer la sécurité alimentaire, 15 millions de dollars pour soutenir les efforts de déminage qui sauvent des vies et 9,7 millions de dollars pour veiller à ce que des comptes soient rendus à l'égard des violations des droits de la personne. Le Canada accordera également un prêt de 200 millions de dollars à l' Ukraine par l'intermédiaire du Fonds monétaire international pour l'aider à répondre à ses besoins urgents en liquidité, et a annoncé que 73 millions de dollars de l'aide humanitaire que le Canada s'était engagé à fournir le 9 avril 2022 ont maintenant été attribués pour faire face à la crise en Ukraine et dans les pays voisins.

l'

Imposition de nouvelles sanctions ciblées visant 34 partisans de Poutine et 48 entités liés aux secteurs de la défense de la Russie et du Bélarus . Le Canada compte également sanctionner la désinformation soutenue par l'État, interdire l'exportation des technologies susceptibles d'améliorer la capacité de fabrication de la Russie et du Bélarus , et interdire l'importation de certains articles en or en provenance de Russie.

Poutine Bélarus désinformation Bélarus

Offre du Canada d'accueillir le bureau régional pour l'Amérique du Nord de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord ( DIANA ) de l'OTAN . Le DIANA comprendra un réseau de centres d'innovation, de sites d'accélération et de centres d'essai en Europe et en Amérique du Nord, qui favoriseront et protégeront l'innovation alliée, y compris l'innovation canadienne.

DIANA l'OTAN DIANA

Élargissement de la présence diplomatique et du réseau du Canada en Europe centrale, en Europe de l'Est et dans le Caucase , notamment par l'ouverture d'une nouvelle ambassade en Arménie et la conversion de bureaux du Canada en Estonie , en Lituanie et en Slovaquie en ambassades en bonne et due forme, avec des ambassadeurs en résidence, et renforcement de notre présence à notre ambassade en Lettonie .

centrale, en de l'Est et dans le Caucase Arménie Estonie Lituanie Slovaquie Lettonie

Fourniture de six autres caméras sur drone et finalisation des négociations entourant l'envoi de véhicules blindés d'appui tactique à l' Ukraine , y compris les pièces nécessaires pour les réparations et l'entretien.

finalisation l'

Appui à la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN et prise de mesures pour qu'ils s'y joignent le plus rapidement possible.

Pendant son séjour au Rwanda , le premier ministre Trudeau a participé à des rencontres bilatérales avec le président du Rwanda , Paul Kagame , le premier ministre d' Antigua -et- Barbuda , Gaston Browne , le président du Ghana , Addo Dankwa Akufo-Addo , le président du Kenya , Uhuru Kenyatta et le président de la Zambie , Hakainde Hichilema .

Trudeau Paul Kagame d' -et- Zambie Hakainde Hichilema Au cours de son passage en Allemagne, le premier ministre Trudeau a participé des rencontres bilatérales avec le président de la France , Emmanuel Macron , le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz , le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi , le président de l'Indonésie, Joko Widodo , le premier ministre de l'Italie, Mario Draghi , le premier ministre du Japon, Kishida Fumio , le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson , et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen .

Emmanuel Macron Kishida Fumio Leyen En Espagne , le premier ministre Trudeau a participé à des rencontres bilatérales avec le secrétaire général de l'OTAN , Jens Stoltenberg , le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese , la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen , la première ministre de la Nouvelle-Zélande , Jacinda Ardern , le président de la Finlande, Sauli Niinistö , le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-Yeol , et la première ministre de la Suède , Magdalena Andersson .

