Le premier ministre conclut une participation productive à la réunion des dirigeants de l'OTAN

LONDRES, Royaume-Uni, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation à la réunion des dirigeants de l'OTAN à Londres, au Royaume-Uni. Au cours des deux derniers jours, le premier ministre Trudeau a rencontré des alliés pour marquer le 70e anniversaire de l'Alliance.

Au cours de la réunion, le premier ministre Trudeau a réitéré l'engagement indéfectible du Canada à l'égard de l'OTAN et de ses valeurs, et a souligné les contributions importantes du Canada en vue de renforcer l'Alliance. Le premier ministre a annoncé que le Canada augmente son engagement dans le cadre de l'initiative de préparation de l'OTAN en fournissant 6 avions de chasse et une frégate à la demande du secrétaire général. Par conséquent, notre contribution totale s'élève maintenant à 12 appareils CF-18, une force opérationnelle expéditionnaire aérienne, un avion de patrouille maritime, trois frégates, un sous-marin, un bataillon d'infanterie mécanisée, un hôpital mobile et un peloton spécialisé en décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Cette contribution est un autre témoignage de l'appui solide du Canada à l'égard de l'OTAN et de la sécurité collective de l'Alliance.

Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau s'est joint à ses alliés pour adhérer à la Déclaration de Londres, réaffirmant ainsi la solidarité, l'unité et la cohésion de l'Alliance. Le premier ministre Trudeau a également tenu des rencontres bilatérales avec le président Trump des États-Unis, le président Levits de la Lettonie, le premier ministre Rutte des Pays-Bas, la première ministre Solberg de la Norvège et le premier ministre Sánchez de l'Espagne.

La réunion des dirigeants a été l'occasion de discuter de la façon dont nous pouvons accroître la capacité d'adaptation et l'efficacité de l'Alliance, notamment au chapitre de la politique spatiale de l'OTAN, du renouvellement du plan d'action pour la lutte contre le terrorisme et du travail à accomplir pour faire face aux menaces émergentes et futures. Les dirigeants ont également adhéré à la toute première politique visant à prévenir l'exploitation et les agressions sexuelles, et à y réagir. Le Canada a joué un rôle important à cet égard.

Pendant son séjour à Londres, le premier ministre a assisté à une réception donnée par Sa Majesté la reine Elizabeth II, suivie d'un dîner offert par le premier ministre du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, Boris Johnson. Le premier ministre Trudeau a également eu une audience privée avec Sa Majesté au palais de Buckingham et a rencontré Son Altesse Royale, le prince de Galles.

Citation

« Depuis 70 ans, l'OTAN joue un rôle fondamental dans la sécurité et la défense du Canada, et nous demeurons attachés à cette Alliance. Au cours des dernières années, le Canada a renforcé son engagement envers l'OTAN en assumant des rôles de leadership essentiels. Aujourd'hui, le Canada dirige des missions de l'OTAN en Lettonie et en Irak, en plus d'assumer le commandement des forces maritimes de l'OTAN dans la mer Méditerranée et la mer Noire et de faire avancer le programme Femmes, paix et sécurité. Le Canada continuera de faire sa juste part au sein de l'OTAN, alors que nous travaillons ensemble pour assurer la sécurité des Canadiens et bâtir un monde plus pacifique et plus stable. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Chacun des 29 pays a adhéré à la déclaration de Londres pour réaffirmer son adhésion aux libertés, aux valeurs et à la sécurité communes de l'Alliance

Le premier ministre Trudeau a participé à une discussion informelle avec le premier ministre Mark Rutte des Pays-Bas pendant l'événement NATO Engages afin de discuter de l'avenir et de l'importance de l'Alliance.

des Pays-Bas pendant l'événement NATO Engages afin de discuter de l'avenir et de l'importance de l'Alliance. À l'heure actuelle, le Canada dirige le groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, la mission de l'OTAN en Irak pour la deuxième année d'affilée ainsi que le 2 e Groupe maritime permanent de l'OTAN.

Groupe maritime permanent de l'OTAN. Le Canada contribue également à la sécurité transatlantique en soutenant la sécurité et la stabilité de l' Ukraine , principalement dans le cadre de l'opération UNIFIER.

