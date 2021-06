CARBIS BAY, Royaume-Uni, le 13 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet des dirigeants du G7 qui se tenait à Carbis Bay, au Royaume-Uni.

Lors du Sommet, les dirigeants du G7 ont convenu de travailler ensemble pour relever les défis importants auxquels tous nos citoyens sont confrontés. Nous allons notamment mettre fin à la COVID-19 et nous préparer à de futures pandémies, assurer une relance qui favorise la création d'emplois et la croissance de la classe moyenne, lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, et faire progresser l'égalité des genress et la démocratie.

Pour vaincre la COVID-19 partout dans le monde, le premier ministre Trudeau a préconisé d'accorder la priorité à l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier. Il a également exhorté le G7 à continuer de faire preuve de leadership pour combler le déficit de financement du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (l'Accélérateur ACT). L'Accélérateur ACT soutient l'accès mondial aux vaccins, aux tests et aux traitements, et le Canada est l'un des quatre pays du monde qui a pris les moyens nécessaires pour y verser sa quote-part. Lors du Sommet, les dirigeants du G7 ont annoncé un engagement collectif consistant à partager plus de 2 milliards de doses avec le reste du monde, et la part du Canada a été établie à 100 millions de doses. La contribution de 1,3 milliard de dollars du Canada à l'Accélérateur ACT, qui fait partie des 2,5 milliards de dollars que nous avons versés pour soutenir la lutte mondiale contre le virus, a permis de fournir 87 millions de doses de vaccin à des pays en développement. Nous faisons également don de 13 millions de doses, achetées par le Canada, à d'autres pays par le biais du Mécanisme COVAX.

Pendant le Sommet, les dirigeants du G7 ont convenu de prendre des mesures audacieuses pour lutter contre les changements climatiques et assurer une relance verte qui favorise l'emploi, la croissance et l'édification d'un avenir plus propre pour nos citoyens. Pour y parvenir, les dirigeants du G7 se sont engagés à atteindre des objectifs plus ambitieux d'ici 2030, ce qui permettra de réduire les émissions collectives du G7 de près de la moitié par rapport à 2010. Les changements climatiques constituent un défi mondial, et nous devons soutenir tous les pays dans la lutte contre ce phénomène afin de bâtir un avenir plus propre et plus résilient pour tous. C'est pourquoi le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada allait doubler son financement en faveur du climat, pour le faire passer de 2,65 milliards de dollars en 2015 à 5,3 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Ce nouvel engagement prévoit une augmentation des fonds destinés à l'adaptation ainsi qu'à la nature et aux solutions fondées sur la nature qui concordent avec le Pacte du G7 pour la nature. Le premier ministre a également annoncé que le Canada augmentera ses subventions, qui passeront de 30 % à 40 %, afin d'améliorer l'accès des communautés touchées. Ce financement aidera les pays en développement à renforcer leur capacité de prendre des mesures en faveur du climat, d'accroître leur résilience et de réduire la pollution, notamment en trouvant des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, comme la protection de la biodiversité et la plantation d'arbres, et en soutenant la transition vers des énergies propres et l'élimination progressive du charbon.

Il a également souligné l'importance de maintenir le leadership du G7 en matière de climat et d'énergie afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en permettant à nos travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires pour tirer pleinement parti des possibilités économiques croissantes associées aux technologies propres. Alors que les dirigeants du G7 se réunissaient pour discuter des changements climatiques, le Canada a pris de nouvelles mesures au pays pour réduire les émissions nocives attribuables au charbon, en annonçant un nouvel énoncé de politique sur les nouveaux projets d'extraction et d'expansion du charbon thermique qui explique que ces projets sont susceptibles d'avoir des effets inacceptables sur l'environnement et ne sont pas conformes aux engagements nationaux et internationaux du Canada en matière de changement climatique.. Reconnaissant que le charbon thermique est le principal responsable des changements climatiques et une source importante de pollution toxique qui nuit à la santé humaine, le Canada s'emploie déjà à éliminer progressivement l'électricité conventionnelle produite à partir du charbon dans tout le pays d'ici 2030. Il a également cofondé l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon avec le Royaume-Uni pour accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre. Alors que nous continuons à bâtir un monde plus propre, le Canada aidera les travailleurs du secteur de l'énergie à s'adapter à ces changements, les dotera des compétences nécessaires pour tirer parti des nouvelles possibilités économiques et les aidera à trouver des emplois bien rémunérés.

Les dirigeants du G7 ont également adopté le Pacte 2030 du G7 pour la nature, dans le cadre duquel ils s'engagent à conserver et à protéger au moins 30 % des terres et des océans de la planète et de leur propre territoire terrestre et océanique d'ici 2030, ce qui correspond à l'objectif national ambitieux du Canada. Ces nouveaux investissements et engagements en faveur de l'action climatique et de la conservation à l'échelle mondiale s'appuient sur le travail accompli par le Canada pour lutter contre les changements climatiques et bâtir un avenir plus propre, tout en créant des emplois et de la croissance.

Le premier ministre a mis en relief les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés et sous-représentés, notamment les communautés noires et racisées et les peuples autochtones. Il a réitéré l'importance d'une relance économique mondiale qui favorise l'emploi, la croissance et la création de possibilités pour tous, et il s'est engagé à s'attaquer à la crise mondiale de l'apprentissage. Afin d'assurer une relance qui profite à tous et qui permet de rattraper le retard pris sur le plan de l'éducation mondiale en raison de la pandémie, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada renouvellera sa contribution au Partenariat mondial pour l'éducation. Cet investissement de 300 millions de dollars sur cinq ans soutiendra l'éducation des filles et aidera à renforcer les systèmes d'éducation dans les pays en développement afin d'offrir une éducation équitable et de qualité aux enfants du monde entier.

Les dirigeants du G7 ont également discuté de moyens de préserver les progrès durement acquis et de poursuivre les efforts collectifs visant à aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire qui ont vu leur situation s'aggraver en raison de la pandémie et de ses répercussions économiques. De plus, le premier ministre Trudeau a fait valoir que le Canada a codirigé l'initiative Financement du développement à l'ère de la COVID-19 et au-delà, le rassemblement de pays le plus inclusif, pour concentrer les efforts sur la relance socio-économique et les besoins de financement découlant de la pandémie.

Le premier ministre et ses homologues du G7 ont également convenu de poursuivre leurs efforts pour relever les principaux défis en matière de sécurité régionale et mondiale. Le premier ministre Trudeau a souligné l'importance de continuer à promouvoir les droits des femmes et des filles, à défendre la liberté de la presse par l'entremise de la Coalition pour la liberté des médias et à contrer les menaces venant de l'étranger qui planent sur la démocratie, y compris la désinformation, par le biais du Mécanisme de réponse rapide du G7. Il a également souligné l'importance d'une action collective pour s'opposer au recours à la détention arbitraire, notamment la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État lancée par le Canada et le plan d'action pour le partenariat associés.

À l'issue du Sommet, les dirigeants du G7 et des pays invités ont publié une déclaration commune sur les sociétés ouvertes et ont réitéré que les valeurs communes que sont la démocratie, les droits de la personne, l'égalité des sexes, l'inclusion, la primauté du droit et les économies ouvertes doivent rester au cœur de la réponse du G7 aux défis mondiaux.

Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis mondiaux d'aujourd'hui et de demain et bâtir un avenir meilleur pour tous. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour achever la lutte contre la COVID-19, créer des emplois, faire croître la classe moyenne, lutter contre les changements climatiques et renforcer la démocratie dans le monde.

Citation

« Alors que les pays et les populations du monde entier sont toujours confrontés à la pandémie mondiale de COVID-19, ce sommet a offert aux dirigeants du G7 l'occasion de coordonner notre approche collective pour en finir avec cette crise et mettre la communauté mondiale sur la voie de la relance. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques, créer des emplois pour la classe moyenne et des possibilités pour nos populations, et promouvoir la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au cours du Sommet, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec les dirigeants suivants : le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson , le président de la France , Emmanuel Macron, le premier ministre de l'Italie, Mario Draghi , la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel , le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga , et le premier ministre de l'Australie, Scott Morrison.

, le président de la , Emmanuel Macron, le premier ministre de l'Italie, , la chancelière de l'Allemagne, , le premier ministre du Japon, , et le premier ministre de l'Australie, Scott Morrison. Avant de prendre part au Sommet du G7, le premier ministre s'est également entretenu avec Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Le premier ministre a également participé à un événement organisé par Son Altesse Royale le prince de Galles pour encourager les dirigeants du secteur privé à améliorer la durabilité et à placer la nature, les personnes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale.

le prince de Galles pour encourager les dirigeants du secteur privé à améliorer la durabilité et à placer la nature, les personnes et la planète au cœur de la création de valeur mondiale. Le G7 comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne.

, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. L'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud ont également participé au Sommet de cette année à titre d'invités du premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson.

Il s'agissait de la première rencontre en personne des dirigeants du G7 depuis 2019 et du cinquième sommet auquel a participé le premier ministre Trudeau.

Le Royaume-Uni assure la présidence du G7 en 2021, et l'Allemagne l'assurera en 2022. Le Canada a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018.

l'Allemagne l'assurera en 2022. a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018. En avril 2021, le Canada a revu ses cibles de réduction des émissions, appelées contributions déterminées au niveau national, aux termes de l'Accord de Paris . D'ici 2030, il s'engage à réduire de 40 à 45 % les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'économie par rapport aux niveaux de 2005.

. D'ici 2030, il s'engage à réduire de 40 à 45 % les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'économie par rapport aux niveaux de 2005. Le Canada a été l'un des principaux contributeurs à la réponse mondiale à la COVID-19, ayant mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale, dont 1,3 milliard de dollars pour l'Accélérateur ACT en vue d'assurer un accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19.

a été l'un des principaux contributeurs à la réponse mondiale à la COVID-19, ayant mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale, dont 1,3 milliard de dollars pour l'Accélérateur ACT en vue d'assurer un accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19. Ce financement s'ajoute à l'augmentation de 1 milliard de dollars à l'engagement de prêt du Canada au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, du Fonds monétaire international, qui consent des prêts sans intérêt aux pays à faible revenu.

