OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney et le président des États-Unis, Donald J. Trump, se sont entretenus plus tôt dans la soirée.

Le premier ministre a félicité le président du lancement réussi de la mission Artemis II. Les dirigeants ont discuté du courage des astronautes, dont le colonel Jeremy Hansen, de l'importance de la coopération dans l'espace et de l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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