OTTAWA, ON, le 15 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre et le nouveau gouvernement du Canada concentrent leurs efforts sur ce qui compte le plus à l'heure actuelle : créer davantage d'emplois mieux rémunérés, établir de nouvelles relations commerciales avec des partenaires fiables et améliorer la sécurité du Canada.

Ainsi, le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Paris, en France, à Londres, au Royaume-Uni, et à Iqaluit, au Nunavut, du 16 au 18 mars 2025, afin de renforcer deux de nos partenariats les plus anciens et les plus étroits en matière d'économie et de sécurité ainsi que de réaffirmer la sécurité et la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

À Paris, le premier ministre Carney rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron. S'appuyant sur l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, les dirigeants mettront l'accent sur leur engagement commun à bâtir des liens économiques, commerciaux et de défense plus solides. Le premier ministre Carney mettra également en lumière le travail que fait le Canada pour libérer le potentiel innovateur et économique de l'intelligence artificielle (IA) de manière sûre et responsable.

À Londres, le premier ministre Carney rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer. Leurs discussions porteront sur le renforcement de la sécurité transatlantique, la croissance du secteur de l'IA et les solides relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni. Les premiers ministres exploreront des moyens de renforcer le commerce bilatéral, notamment dans le cadre de l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. Le premier ministre Carney aura également une audience avec Sa Majesté le roi Charles III.

Le premier ministre se rendra ensuite à Iqaluit, au Nunavut, le 18 mars, pour réaffirmer la souveraineté du Canada dans l'Arctique. Il rencontrera des membres de la patrouille d'Iqaluit du 1er Groupe de patrouilles des Rangers canadiens, un groupe essentiel à la stabilité et à la sécurité de l'Arctique.

Le premier ministre Carney rencontrera également le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, afin de se renseigner sur l'évolution des besoins et des priorités des communautés de l'Arctique et du Nord. Il réaffirmera le soutien du nouveau gouvernement à la mise en place d'une économie plus solide partout dans le Nord et au renforcement de la souveraineté et de la sécurité de la région, et il mettra en relief notre engagement soutenu à faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans l'ensemble du pays.

Citation

« Le Canada est né de l'union de plusieurs peuples : les Autochtones, les Français et les Britanniques. Ma visite en France et au Royaume-Uni me permettra de renforcer nos liens commerciaux et militaires avec deux de nos partenaires les plus solides et les plus fiables, tandis que ma visite au Nunavut sera une occasion de consolider la souveraineté et la sécurité du Canada dans l'Arctique et notre plan visant à libérer tout le potentiel économique du Nord. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit du premier voyage à l'étranger du premier ministre Carney depuis qu'il est devenu premier ministre du Canada.

La France et le Royaume-Uni sont des alliés importants du Canada sur la scène internationale. Ils sont membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20 ainsi que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est un membre fondateur de l'Union européenne (UE) et un partenaire majeur au sein de la Francophonie. Le Royaume-Uni, quant à lui, est un partenaire clé du Canada au sein du Commonwealth.

et le Royaume-Uni sont des alliés importants du Canada sur la scène internationale. Ils sont membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20 ainsi que membres permanents du sécurité des Nations Unies. La est un membre fondateur de l'Union européenne (UE) et un partenaire majeur au sein de la Francophonie. Le Royaume-Uni, quant à lui, est un partenaire clé du Canada au sein du Commonwealth. En 2024, la France était le troisième partenaire du Canada au chapitre du commerce des marchandises dans l'UE et son onzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 14,2 milliards de dollars.

était le troisième partenaire du Canada au chapitre du commerce des marchandises dans l'UE et son onzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 14,2 milliards de dollars. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE a été signé en 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis 2017. Depuis, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'UE a augmenté de plus de 60 %.

Le Canada et le Royaume-Uni ont en commun un souverain, Sa Majesté le roi Charles III, et comptent parmi les plus anciennes démocraties du monde.

et le Royaume-Uni ont en commun un souverain, Sa Majesté le roi Charles III, et comptent parmi les plus anciennes démocraties du monde. En 2024, le Royaume-Uni était le troisième partenaire commercial du Canada pour les biens et les services, avec des échanges évalués à 61 milliards de dollars. Quelque 3 500 entreprises canadiennes, dont 93 % sont des petites et moyennes entreprises, exportent des marchandises vers le Royaume-Uni.

En juillet 2023, le Canada et dix autres membres de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste ont signé le protocole d'adhésion du Royaume-Uni, qui est devenu le douzième membre de l'Accord et le premier candidat à l'adhésion à avoir été retenu.

La région de l'Arctique est au cœur de l'identité nationale, de la prospérité et de la sécurité du Canada. L'Arctique canadien compte pour 40 % du territoire du Canada et pour plus de 70 % de son littoral. Il abrite de nombreux Canadiens et de nombreuses Canadiennes, y compris des peuples autochtones, qui habitent cette terre depuis des temps immémoriaux.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]