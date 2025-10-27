KUALA LUMPUR (Malaisie), le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le monde est plus dangereux et plus divisé qu'auparavant. Face à l'ampleur et à la rapidité des récents changements visant le commerce et les progrès technologiques, la stratégie économique du Canada doit changer radicalement. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur la transformation de notre économie, afin qu'elle passe du statut de dépendance à l'égard d'un seul partenaire commercial à celui d'une économie forte et résiliente face aux perturbations mondiales. C'est pourquoi le premier ministre a annoncé récemment que le Canada se lançait dans une nouvelle mission ambitieuse visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa visite à Kuala Lumpur, en Malaisie, où il a participé au Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et rencontré des dirigeants mondiaux et des investisseurs afin de renforcer les partenariats dans les domaines du commerce, de la technologie et de l'énergie. Le premier ministre a accéléré les négociations en vue de conclure un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE, lequel ouvrirait de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens dans l'ensemble de la région indo-pacifique. Le premier ministre a également annoncé l'octroi d'une aide technique de 25 millions de dollars aux États membres de l'ANASE afin d'accélérer la conclusion et d'assurer la mise en œuvre efficace d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE.

Au cours de sa visite, le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec les dirigeants du Laos, de la Malaisie, des Philippines et du Vietnam et a rencontré les dirigeants du Conseil européen et de l'Afrique du Sud. Il a remercié le premier ministre de la Malaisie pour son leadership en tant que président de l'ANASE en 2025 et a discuté de la lettre d'intention signée entre le Canada et la Malaisie pour augmenter les investissements dans les marchés du gaz naturel liquéfié, du pétrole, du nucléaire et de l'énergie renouvelable. Au cours de la discussion entre le premier ministre et le président des Philippines, les dirigeants ont annoncé leur intention d'entamer prochainement des négociations en vue d'un nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les Philippines dans le but de conclure l'accord en 2026. Le premier ministre a également rencontré des investisseurs institutionnels et des chefs d'entreprise de l'ANASE afin de discuter des possibilités qu'offre le Canada.

De plus, le premier ministre a visité le centre de formation de la société CAE à Kuala Lumpur, avec laquelle Malaysia Airlines a signé un contrat pour l'achat d'un simulateur de vol fabriqué au Canada. En marge du Sommet de l'ANASE, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 226 000 de dollars pour transformer le Centre d'excellence en cybersécurité de BlackBerry en un carrefour international du renseignement cybernétique et de l'innovation en matière de sécurité, ce qui témoigne de l'empreinte économique croissante du Canada dans la région.

Le premier ministre a également rencontré le président et chef de la direction du groupe PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik. PETRONAS est l'une des plus grandes entreprises énergétiques au monde et un investisseur majeur dans la phase 1 de LNG Canada, l'installation de gaz naturel liquéfié située à Kitimat, en Colombie-Britannique. La phase 2 de ce projet étant désormais confiée au Bureau des grands projets, le gouvernement explore de nouvelles possibilités pour élargir notre partenariat et renforcer le rôle du Canada en tant que fournisseur d'énergie fiable.

Dans un monde en évolution rapide, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, qui est fondée sur les bases solides que constituent la prospérité des travailleurs canadiens et la vigueur des industries canadiennes, et qui est soutenue par divers partenaires commerciaux internationaux.

« Le monde évolue rapidement et le Canada doit changer radicalement sa stratégie économique. Nous devons faire des investissements de portée historique pour bâtir notre économie chez nous et travailler sans relâche en vue de diversifier nos partenariats commerciaux à l'étranger. Ce n'est pas le moment d'être prudent, parce que la fortune sourit aux audacieux. C'est le moment de miser gros sur les Canadiens et de jouer pour gagner. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney dans la région indo-pacifique, y compris en Malaisie.

La région indo-pacifique est le deuxième partenaire commercial du Canada, les échanges commerciaux bilatéraux étant évalués à plus de 260 milliards de dollars. Pourtant, elle ne représente encore que 10 % de nos exportations.

La région de l'ANASE est un marché mondial majeur qui compte près de 700 millions d'habitants et dont l'économie représente plus de 5 000 milliards de dollars.

En tant que groupe, l'ANASE représentait en 2024 le quatrième partenaire du Canada pour le commerce des marchandises, avec des échanges bilatéraux annuels évalués à 42,3 milliards de dollars.

La Malaisie est le quatrième partenaire du Canada pour le commerce de marchandises au sein de l'ANASE, avec des échanges bilatéraux dépassant les 5 milliards de dollars en 2024.

Le Canada et l'ANASE accélèrent les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE. Cet accord injecterait plus de 1,5 milliard de dollars dans notre économie, donnant aux travailleurs et aux entreprises canadiens un accès à près de 700 millions de consommateurs et à un marché d'une valeur de plus de 5 000 milliards de dollars. Les négociations devraient s'achever en 2026.

En septembre, le Canada a annoncé la conclusion d'un nouvel accord commercial avec l'Indonésie, le tout premier accord commercial bilatéral conclu par le Canada avec un pays de l'ANASE. Cet accord permettra de réduire ou d'éliminer complètement les droits de douane sur plus de 95 % des exportations canadiennes actuelles à destination de l'Indonésie.

