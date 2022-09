OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra au Japon, du 24 au 28 septembre prochain pour assister aux funérailles de l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Au nom des Canadiens, le premier ministre offrira ses condoléances à la suite du décès d'un fidèle ami et allié de notre pays. Il réaffirmera également l'importance que le Canada attache à son partenariat avec le Japon.

Au cours de sa visite, le premier ministre participera à une rencontre avec le premier ministre du Japon, Kishida Fumio. À l'approche de la présidence japonaise du G7 en 2023, les dirigeants s'emploieront à faire avancer des priorités communes. Ils en profiteront également pour réaffirmer et resserrer le partenariat stratégique entre le Canada et le Japon et, par-dessus tout, réitérer notre volonté commune de maintenir une région indo-pacifique libre et ouverte. Par ailleurs, les premiers ministres discuteront d'enjeux liés à la sécurité régionale, notamment de la menace que représentent les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Pendant son séjour, le premier ministre rencontrera des Canadiens qui œuvrent à favoriser la sécurité et la paix dans la région.

Citation

« M. Abe était un dirigeant dévoué et visionnaire qui a resserré les liens entre le Canada et le Japon durant son mandat de premier ministre. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ancien premier ministre Abe, ainsi qu'à la population japonaise. Sa présence et son influence nous manqueront. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le premier ministre Trudeau avait accueilli le premier ministre Abe au Canada en 2019. Les deux dirigeants ont travaillé en étroite coopération dans le cadre du G7, du G20, du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et d'autres forums internationaux durant plusieurs années.

Le Canada et le Japon sont également membres de la Banque asiatique de développement, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

et le Japon sont également membres de la Banque asiatique de développement, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre Kishida en Allemagne, en juin dernier.

Le Japon est la troisième économie nationale en importance du monde. Avec un produit intérieur brut de 6 200 milliards de dollars 2021 , ce pays est l'un des premiers partenaires économiques et commerciaux du Canada et sa plus importante source d'investissement étranger direct (IED) bilatéral en Asie. En 2021, les investissements directs étrangers du Japon au Canada étaient évalués à 46 milliards de dollars.

est la troisième économie nationale en importance du monde. Avec un produit intérieur brut de 6 200 milliards de , ce pays est l'un des premiers partenaires économiques et commerciaux du Canada et sa plus importante source d'investissement étranger direct (IED) bilatéral en Asie. En 2021, les investissements directs étrangers du Japon au Canada étaient évalués à 46 milliards de dollars. En outre, le Japon est le quatrième partenaire du Canada au chapitre du commerce bilatéral de marchandises. En 2021, les exportations du Canada vers le Japon totalisaient 14,5 milliards de dollars, alors que les importations en provenance du Japon se chiffraient à 15,5 milliards de dollars. Le Canada et le Japon sont partenaires au sein du PTPGP. Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour les six premiers pays à avoir ratifié l'accord, dont le Canada et le Japon.

et le Japon sont partenaires au sein du PTPGP. Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour les six premiers pays à avoir ratifié l'accord, dont le Canada et le Japon. Le Canada compte plus de 120 000 résidents d'origine japonaise. Avant la pandémie de COVID-19, environ 300 000 Japonais et Canadiens visitaient chaque année le pays de l'autre.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]