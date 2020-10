OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - À travers le pays, les Canadiens ressentent les conséquences de la COVID-19, et le gouvernement du Canada continuera d'être là pour soutenir ceux qui en ont besoin. Alors que nous commençons à relancer notre économie et à rebâtir en mieux après la pandémie, le gouvernement continuera d'investir dans l'infrastructure. Cela permettra de créer de bons emplois pour les Canadiens, de bâtir des communautés plus fortes et de rendre notre économie plus durable et plus résiliente pour tout le monde.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars. Ce financement ira dans d'importantes nouvelles initiatives liées à l'infrastructure en vue de stimuler la création d'emplois et la croissance économique. Le Plan de croissance de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) aidera les Canadiens à retourner au travail et créera environ 60 000 emplois à travers le pays. Ce plan de trois ans permettra de connecter plus de familles et de petites entreprises à Internet haute vitesse, de renforcer l'agriculture canadienne et de bâtir une économie à faibles émissions de carbone.

Le Plan de croissance repose sur des investissements dans cinq grandes initiatives :

2,5 milliards de dollars dans les énergies propres pour favoriser la production renouvelable et l'entreposage d'électricité propre. Cela comprend également le transport de cette électricité entre les provinces, les territoires et les régions, y compris vers les communautés nordiques et autochtones.

2 milliards de dollars pour connecter environ 750 000 ménages et petites entreprises aux services à large bande dans les communautés mal desservies. Ainsi, les Canadiens pourront participer davantage à l'économie numérique.

2 milliards de dollars dans la modernisation à grande échelle d'immeubles afin d'augmenter l'efficacité énergétique et de contribuer à rendre les communautés plus durables.

1,5 milliard de dollars dans les projets d'irrigation agricole pour aider le secteur agricole à accroître leur production, renforcer la sécurité alimentaire du Canada et élargir les possibilités d'exportation.

et élargir les possibilités d'exportation. 1,5 milliard de dollars pour accélérer l'adoption d'autobus zéro émission et la mise en place d'infrastructures de recharge pour permettre aux Canadiens de se déplacer de manière plus écologique.

Pour accélérer la réalisation de projets dans lesquels elle compte investir, la BIC prévoira également 500 millions de dollars pour le développement de projets et les premiers travaux de construction.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la campagne du gouvernement visant à créer plus d'un million d'emplois pour rebâtir après la pandémie. Elle donne aussi suite à notre engagement qui consiste à investir plus de 180 milliards de dollars dans la mise en place de nouvelles infrastructures à travers le Canada. Le gouvernement continuera de faire des investissements qui renforcent la classe moyenne, créent de nouveaux emplois, font croître l'économie et augmentent la résilience du Canada pendant que nous travaillons ensemble à lutter contre la COVID-19. Ensemble, nous pouvons créer un Canada plus sain et plus sécuritaire, plus propre et plus compétitif, plus juste et plus inclusif pour les prochaines générations.

Citations

« En investissant dans l'infrastructure, nous renforçons nos communautés et créons de bons emplois pour aujourd'hui et pour demain. Nous continuerons à faire le nécessaire pour aider les Canadiens à traverser cette crise, ainsi que pour relancer notre économie en toute sécurité et redonner du travail aux gens. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, crée des emplois à travers le pays et renforce les communautés. La Banque de l'infrastructure du Canada joue un rôle crucial pour accroître l'ambition de notre pays en invitant le secteur privé à participer à la mise en place d'un plus grand nombre d'infrastructures. Le Plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque repose sur des investissements dans les services à large bande, les énergies propres, les travaux de modernisation et l'irrigation agricole. Il créera 60 000 emplois, fera croître l'économie et contribuera à créer un avenir à faibles émissions de carbone. »

--L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Banque de l'infrastructure du Canada se distingue puisqu'elle attire des investissements privés dans l'établissement de nouvelles infrastructures. Chaque dollar public investi dans ces initiatives est destiné à attirer l'argent d'investisseurs privés et institutionnels. Cela permet d'augmenter les impacts de la BIC au profit des Canadiens et de l'économie canadienne. Nous agirons rapidement en vue de mettre en œuvre le Plan de croissance de 10 milliards de dollars et de produire des résultats. »

--Michael Sabia, président de la Banque de l'infrastructure du Canada

Faits saillants

Par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada , le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 35 milliards de dollars pour appuyer des projets d'infrastructure à travers le pays. Cela comprend le Plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque qui a été annoncé aujourd'hui.

Par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada, le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 35 milliards de dollars pour appuyer des projets d'infrastructure à travers le pays. Cela comprend le Plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque qui a été annoncé aujourd'hui.

La BIC attire les investissements privés et institutionnels en vue de réaliser des projets d'infrastructure qui s'inscrivent dans l'intérêt public.

