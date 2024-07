OTTAWA, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un changement au Conseil des ministres :

Seamus O'Regan Jr. , actuellement ministre du Travail et des Aînés, quittera ses fonctions ministérielles pour des raisons familiales. Il restera député de St. John's South--Mount Pearl .

Le ministre O'Regan a toujours défendu les syndicats et les travailleurs. Il a mis en œuvre des mesures favorisant des négociations libres et équitables, notamment en présentant un projet de loi historique afin d'interdire les travailleurs de remplacement. Il a largement collaboré avec des partenaires pour résoudre des conflits du travail complexes aux tables de négociation, tout en protégeant le commerce et l'emploi.

Le premier ministre remercie sincèrement le ministre O'Regan pour son leadership exceptionnel et son dévouement à améliorer la vie des Canadiens, y compris celle des syndicats, des travailleurs et des organisations syndicales. Le nouveau ministre du Travail et des Aînés prêtera serment à Rideau Hall le 19 juillet 2024.

