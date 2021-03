OTTAWA, ON, le 1er mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Janice Charette, haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, occupera de façon intérimaire les fonctions de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet à compter du 9 mars 2021, soit lorsque Ian Shugart partira en congé pour amorcer son traitement contre le cancer.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour remercier M. Shugart de son leadership exceptionnel au cours de la dernière année. Il a réussi à mobiliser la fonction publique pour qu'elle offre rapidement du soutien aux Canadiens durant la pandémie mondiale de COVID-19. Nous sommes de tout cœur avec lui pendant qu'il fait face à des ennuis de santé.

Le premier ministre a également tenu à remercier Mme Charette d'avoir accepté de prendre les fonctions de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet de manière intérimaire. Mme Charette est bien placée pour assumer ces responsabilités, compte tenu de sa carrière exceptionnelle au sein de la fonction publique et de son expérience en matière de leadership, notamment à titre de greffière du Conseil privé d'octobre 2014 à janvier 2016.

Note biographique

