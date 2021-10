OTTAWA, ON, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé que Steven MacKinnon, député de Gatineau, a accepté de servir en tant que whip en chef du gouvernement. Il sera assermenté comme membre du Conseil privé et whip en chef du gouvernement.

M. MacKinnon fera partie d'une équipe diversifiée qui continuera d'entreprendre des actions vigoureuses afin de trouver des solutions concrètes aux défis auxquels les Canadiens font face. L'équipe vise notamment à donner suite aux priorités clés du gouvernement et à terminer la lutte contre la COVID-19 afin de bâtir un avenir meilleur pour tout le monde.

M. MacKinnon a été élu député de Gatineau pour la première fois en 2015. Auparavant, il a agi comme secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité.

M. MacKinnon a travaillé dans des dossiers ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux communications financières au sein d'un cabinet d'experts-conseils mondial. Il a également occupé des postes de direction au sein du gouvernement et dans le monde politique. Au fil de sa carrière, il a participé à des négociations liées à des questions constitutionnelles, à des accords commerciaux et à des conventions collectives, ainsi qu'à des réformes importantes en matière de santé, d'éducation et de démocratie. Il est titulaire d'un diplôme de l'Université de Moncton et de l'Université Queen's.

Citation

« Steven MacKinnon est un parlementaire expérimenté qui a fait preuve d'une grande volonté de réaliser nos principaux engagements visant à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Il veillera à ce que notre équipe au sein du Parlement reste concentrée sur la mise en œuvre des priorités du gouvernement du Canada. Je suis convaincu que Steven s'acquittera de ses nouvelles fonctions avec professionnalisme, intégrité et soin. Il a ma confiance et mon respect, ainsi que ceux de tout le caucus. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Fait saillant

Chaque parti reconnu du Parlement a un whip. Entre autres fonctions, les whips veillent à ce que suffisamment de députés soient présents dans la Chambre lors des débats et des votes, déterminent au sein de quels comités siégeront les députés et attribuent les bureaux et les sièges à la Chambre des communes. De plus, les whips travaillent avec les députés pour assurer le bon fonctionnement du Parlement et des bureaux des députés ainsi que la prestation de services aux électeurs.

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

