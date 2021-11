OTTAWA, ON, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat des sénateurs Marc Gold, Raymonde Gagné et Patti LaBoucane-Benson au sein du bureau du représentant du gouvernement au Sénat. Ils continueront d'exercer les fonctions de représentant du gouvernement au Sénat, de coordinatrice législative et d'agente de liaison du gouvernement, respectivement, au cours de la 44e législature du Canada. Ils ont été nommés à ces postes pour la première fois en janvier 2020.

Le sénateur Gold est un avocat accompli et un ancien professeur de droit qui a publié de nombreux ouvrages et donné des conférences partout au Canada et dans le monde. Auparavant, il a formé des juges nommés par le gouvernement fédéral sur le droit constitutionnel et la Charte canadienne des droits et libertés. Avant sa nomination au Sénat en 2016, il a occupé divers postes de direction dans des organisations communautaires aux niveaux local, national et international, y compris celui de président d'ENSEMBLE pour le respect de la diversité.

La sénatrice Gagné a œuvré pendant plus de 35 ans dans le domaine de l'éducation, notamment en tant qu'enseignante et directrice d'école secondaire, avant d'être nommée au Sénat en 2016. Ancienne rectrice de l'Université de Saint-Boniface et présidente du Conseil des recteurs des universités du Manitoba, elle a siégé à de nombreux organismes et conseils d'administration au Manitoba et dans tout le pays. Elle est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre du Manitoba et lauréate du prix Riel.

La sénatrice LaBoucane-Benson est une fière Métisse qui a consacré sa vie à servir sa communauté et à aider les familles autochtones de l'Alberta, du Canada et du monde entier. Elle a passé la majeure partie de sa carrière au sein de Native Counselling Services of Alberta. Avant sa nomination au Sénat en 2018, elle a siégé au Ministerial Panel on Child Intervention de l'Alberta, où elle a travaillé à la réduction de la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge dans la province.

En tant que membres du bureau du représentant du gouvernement au Sénat, les sénateurs Gold, Gagné et LaBoucane-Benson continueront de guider les projets de loi du gouvernement à la Chambre haute, en veillant à ce qu'ils fassent l'objet d'un examen approfondi et efficace, et de plaider en faveur d'un Sénat plus indépendant, plus responsable et plus transparent.

Citation

« Je salue le renouvellement du mandat de ces trois sénateurs chevronnés et dévoués au sein du bureau du représentant du gouvernement au Sénat. Pendant que nous en finissons avec la COVID-19 et que nous favorisons une relance économique forte, je suis convaincu que le sénateur Gold, la sénatrice Gagné et la sénatrice LaBoucane-Benson continueront d'examiner les mesures législatives et de nous offrir leurs conseils de manière rigoureuse et impartiale, tout en travaillant en faveur d'un Sénat au service de toute la population canadienne. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la Chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Sa mission a évolué, passant de la défense des intérêts régionaux à un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Le représentant du gouvernement au Sénat, le coordonnateur législatif du gouvernement au Sénat et l'agent de liaison avec le gouvernement au Sénat forment le bureau du représentant du gouvernement au Sénat.

Le représentant du gouvernement au Sénat est le premier point de contact entre le gouvernement et le Sénat. Il s'emploie à faire avancer les projets de loi du gouvernement à la Chambre haute et à promouvoir le renouvellement de l'institution. Le représentant du gouvernement au Sénat est membre d'office de tous les comités sénatoriaux, sauf le Comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l'audit et de la surveillance et les comités mixtes.

Le coordonnateur législatif du gouvernement au Sénat travaille en collaboration avec les autres dirigeants du Sénat afin de structurer les débats quotidiens à la Chambre haute, notamment en s'occupant de la gestion et de la présentation des motions de procédure du gouvernement.

L'agent de liaison avec le gouvernement au Sénat a la responsabilité de faire connaître les affaires du gouvernement au Sénat et de veiller à ce que les sénateurs disposent de toute l'information dont ils ont besoin en prévision des votes. L'agent de liaison du gouvernement détient également certains pouvoirs procéduraux en ce qui concerne le moment des votes.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/