Le premier ministre annonce la nomination prochaine du nouveau chef d'état-major de la défense

OTTAWA, ON, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination prochaine du vice-amiral Art McDonald, qui est actuellement commandant de la Marine royale canadienne, au poste de chef d'état-major de la défense. Le vice-amiral sera alors promu au grade d'amiral et remplacera l'actuel chef d'état-major de la défense, le général Jonathan Vance, qui prendra sa retraite des Forces armées canadiennes.

Le vice-amiral McDonald est devenu commandant de la Marine royale canadienne en juin 2019. Avant sa nomination, il avait assuré le commandement du NCSM Halifax, du cinquième groupe des opérations maritimes et de la Force opérationnelle interarmées (Pacifique). Dans le cadre de ces fonctions, entre autres, il a fait le tour du monde et a dirigé des opérations maritimes d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe. Il a également agi comme commandant d'un groupe opérationnel multinational dans l'Extrême-Arctique.

Dans ses nouvelles fonctions, le vice-amiral McDonald sera chargé de superviser les activités courantes des Forces armées canadiennes au Canada et à travers le monde. Il dirigera également leurs contributions à la réponse nationale à la pandémie de COVID-19, notamment en appuyant le déploiement du vaccin dans le cadre de l'opération VECTOR.

Le premier ministre a remercié le général Jonathan Vance pour ses nombreuses années de loyaux services à la tête des Forces armées canadiennes. Le général Vance continuera d'occuper ses fonctions jusqu'à ce que la nomination du nouveau chef d'état-major de la défense entre en vigueur lors d'une cérémonie de passation de commandement qui se tiendra durant la semaine du 11 janvier 2021.

Citations

« Au pays et à l'étranger, les membres des Forces armées canadiennes ont toujours répondu à l'appel du devoir et travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité et celle de nos proches. Le vice-amiral Art McDonald cumule des dizaines d'années d'expérience dans différents postes de commandement et d'état-major. Je suis certain qu'il dirigera avec dévouement les Forces armées canadiennes alors qu'elles continuent d'intervenir partout où il est nécessaire afin de protéger les Canadiens et nos valeurs. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je remercie le général Jonathan Vance pour les quatre décennies qu'il a consacrées au service des Canadiens et pour ses immenses contributions aux Forces armées canadiennes, en tant que chef d'état-major de la défense comptant le plus d'années de service dans l'histoire du Canada. Que ce soit en contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une nouvelle politique de défense, en soutenant nos alliés à l'étranger ou en intervenant à la suite de catastrophes et d'une pandémie, il a servi avec distinction et un grand sens du devoir. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je tiens à féliciter le vice-amiral Art McDonald pour sa nomination prochaine au poste de chef d'état-major de la défense en cette période importante. Le vice-amiral McDonald poursuivra le travail de transformation de la culture des Forces armées canadiennes. Ce travail vise à assurer une tolérance zéro à l'égard de l'inconduite et du harcèlement sexuels et à éliminer les comportements haineux et le racisme systémique au sein de l'organisation. Il poursuivra également la mise en œuvre de nos investissements militaires sans précédent, tels qu'ils sont décrits dans la politique Protection, Sécurité, Engagement. Cette feuille de route de 20 ans, qui est entièrement financée, a pour objet de permettre à nos forces armées de relever les défis associés à l'évolution de l'environnement de sécurité. »

--L'hon. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le général Vance pour son dévouement et pour son service, tout au long de sa carrière. Au cours des cinq dernières années, le général Vance a assumé avec distinction le rôle de chef d'état-major de la défense. Son sens du devoir l'a toujours poussé à s'occuper des membres des Forces armées canadiennes et de leurs familles. »

--L'hon. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Le chef d'état-major de la défense est responsable du commandement, du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes ainsi que de la stratégie, des plans et des besoins militaires.

Le chef d'état-major de la défense est nommé par la gouverneure générale, sur recommandation du gouverneur en conseil. À titre de commandant en chef du Canada , la gouverneure générale joue un rôle capital en reconnaissant l'importance des militaires canadiens, tant au pays qu'à l'étranger.

, la gouverneure générale joue un rôle capital en reconnaissant l'importance des militaires canadiens, tant au pays qu'à l'étranger. Dans le cadre de la réponse nationale à la pandémie, l'effectif des Forces armées canadiennes :

s'est déployé dans des établissements de soins de longue durée au Québec et en Ontario ;

a appuyé directement des communautés du Nord et éloignées;



a contribué à la gestion et à la distribution d'équipement de protection individuelle;



a participé à la recherche des contacts en Ontario .

. L'opération VECTOR désigne la planification logistique et le soutien opérationnel des Forces armées canadiennes aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la distribution des vaccins contre la COVID-19.

