OTTAWA, ON, le 21 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que l'honorable Ralph Goodale a été nommé Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

En tant que Haut-commissaire, M. Goodale fournira des conseils stratégiques au premier ministre dans des dossiers importants pour les gens au Canada et au Royaume-Uni. Il mettra à profit ses dizaines d'années d'expérience pour contribuer à resserrer davantage les relations entre nos deux pays, alors que nous continuons de travailler ensemble en vue de relever les plus grands défis d'aujourd'hui et de demain. Nous collaborons notamment en vue de vaincre la pandémie mondiale de COVID-19, de lutter contre les changements climatiques, de maintenir nos échanges commerciaux à la suite du Brexit, de créer des emplois et des possibilités pour nos populations et de rebâtir un monde meilleur pour tous.

Au cours de la dernière année, M. Goodale a agi comme conseiller spécial du premier ministre chargé de la réponse continue du Canada au vol PS752 de la Ukraine International Airlines qui a été abattu par l'Iran. Son rapport concernant cette tragédie a été rendu public en décembre dernier, mais la quête de transparence, de responsabilité et de justice pour les familles des nombreuses victimes canadiennes se poursuit. Le premier ministre continuera de consulter M. Goodale et de mettre à profit son expérience et ses connaissances dans ce dossier.

Le Canada et le Royaume-Uni sont de proches amis et alliés. Ils partagent des valeurs communes et des liens solides unissent leurs populations depuis longtemps. Nos deux pays collaborent au sein de nombreuses organisations internationales afin de promouvoir nos intérêts communs, notamment l'égalité des sexes, la science et l'innovation, le commerce et la sécurité nationale, et l'éducation.

Citation

« Les décennies d'expérience de Ralph Goodale continueront de bien servir les Canadiens dans le cadre de son nouveau poste de Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. En tant que conseiller de confiance à Londres, il s'emploiera à resserrer davantage l'amitié entre nos deux pays alors que nous travaillons ensemble pour surmonter nos plus grands défis. Il continuera également à formuler des conseils réfléchis et sincères au nom des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

et le Royaume-Uni ont en commun une souveraine, Sa Majesté la reine Elizabeth II, et comptent parmi les plus anciennes démocraties parlementaires du monde. Le Royaume-Uni est l'un des plus importants partenaires commerciaux du Canada. Le 1 er avril 2021, l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni est entré en vigueur pour permettre de préserver l'accès préférentiel au marché dont profitent les entreprises des deux pays.

avril 2021, l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni est entré en vigueur pour permettre de préserver l'accès préférentiel au marché dont profitent les entreprises des deux pays. Le Canada et le Royaume-Uni collaborent au sein de différentes organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'OTAN, le Groupe des cinq, le G7, le G20 et le Commonwealth. Cette année, les deux pays poursuivront ce travail afin de soutenir l'ordre du jour du Royaume-Uni dans le cadre de sa présidence du G7.

Note biographique

