OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé la Dre Sharon Burey, M. Andrew Cardozo, et la contre-amirale Rebecca Patterson comme sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants pour l'Ontario.

La Dre Sharon Burey est pédiatre et chef de file reconnue en matière de défense de la santé et de politiques pour la santé et le bien-être des enfants en Ontario. Elle a consacré sa carrière à l'égalité et à la justice pour les personnes vivant dans la pauvreté, les minorités visibles et d'autres communautés marginalisées. Elle a également été la première femme de couleur à occuper le poste de présidente de la Pediatricians Alliance of Ontario. La Dre Burey a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail médical et communautaire ainsi que son travail de promotion des droits.

M. Andrew Cardozo est un expert en matière de politique publique, un chroniqueur et un artiste de renom. Chef de file d'un groupe de réflexion, M. Cardozo est le président du Pearson Centre for Progressive Policy, un collaborateur régulier du Hill Times, et a été chroniqueur pour le Toronto Star et Broadcast Dialogue. Ses domaines d'expertise en matière de politique publique couvrent le gouvernement et la politique du Canada, le multiculturalisme, l'antiracisme, la diversité et l'équité, la radiodiffusion et la politique culturelle, ainsi que le développement des compétences, en particulier l'avenir du travail. M. Cardozo a également été professeur auxiliaire à l'Université Carleton et a reçu plusieurs prix, dont la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada.

La contre-amirale Rebecca Patterson est une dirigeante des Forces armées canadiennes, championne de la Défense pour les femmes et la première personne ayant une formation d'infirmière militaire à diriger au grade d'officier général. La contre-amirale Patterson a occupé divers rôles de leadership au sein des Forces armées canadiennes. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale, Changement de culture, Chef - Conduite professionnelle et culture, où elle coordonne l'approche politique de l'ensemble de la Défense pour soutenir le Plan d'action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. Dans ce rôle, elle soutient également les efforts ministériels visant à transformer la culture, à éliminer les comportements nuisibles et à rétablir la confiance du public dans l'institution. La contre-amirale Patterson est un officier de l'Ordre du mérite militaire et de nombreux autres honneurs et prix, y compris la Médaille du service méritoire du Gouverneur général.

La Dre Burey, M. Cardozo et la contre-amirale Patterson ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu'ils reflètent la diversité du Canada et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les opportunités qui se présentent au pays.

Citation

« Je souhaite aujourd'hui la bienvenue à la Dre Sharon Burey, à M. Andrew Cardozo et à la contre-amirale Rebecca Patterson en tant que nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Je sais que la richesse de leurs expériences, leurs divers points de vue et leur passion pour le service public les aideront à être des voix fortes pour tous les Ontariens. J'ai hâte de travailler avec eux, et avec tous les sénateurs, pour continuer à bâtir un pays plus fort, plus prospère et plus inclusif, pour le mieux-être de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens exceptionnels désireux de servir leur pays. Créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes, le Sénat ne se limite pas à défendre les intérêts des régions. Il offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 66 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Comité est guidé par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces, des territoires et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]