OTTAWA, ON, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants au Sénat :

Allister Surette pour la Nouvelle-Écosse

pour la Nouvelle-Écosse Nancy Karetak-Lindell pour le Nunavut

Allister Surette est un leader et gestionnaire respecté qui cumule plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'éducation, de la politique et de la gouvernance. De 1993 à 1998, il a siégé comme député à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d'un mandat où il s'est vu confier divers portefeuilles au sein du Conseil des ministres. De 2011 à 2024, il a été recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte‑Anne, une institution établie à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse. Il milite depuis longtemps pour défendre les intérêts des communautés francophones et acadiennes du Canada.

Nancy Karetak-Lindell s'est faite la porte-parole du Nord au Canada tout au long de sa vie, faisant valoir les intérêts culturels, économiques et environnementaux propres à sa région. De 1997 à 2008, elle a été la première députée fédérale représentant la nouvelle circonscription du Nunavut. Solide dirigeante inuite, elle a été présidente du Conseil circumpolaire inuit du Canada. Elle est également une membre dynamique de sa communauté et s'est vu décerner diverses distinctions honorifiques, notamment l'Ordre du Canada.

Ces nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Établi en 2016, ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les possibilités qui se présentent au pays.

Citation

« Félicitations à M. Surette et à Mme Karetak-Lindell pour leur nomination à titre de nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Je suis certain qu'ils représenteront efficacement leurs communautés, et j'ai hâte de travailler avec eux en vue d'améliorer concrètement la vie des Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne.

Les candidatures reçues ont été examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui a ensuite formulé des recommandations au premier ministre. Dans son travail, le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des personnes hautement qualifiées.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 90 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]