OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants au Sénat pour l'Ontario :

Marnie McBean

Paulette Senior

Toni Varone

Marnie McBean est une conférencière motivatrice, une auteure publiée et l'une des athlètes olympiques les plus décorées de l'histoire du Canada. Officière de l'Ordre du Canada, elle continue à défendre des causes liées à la justice sociale et à servir de modèle pour les jeunes athlètes canadiens.

Paulette Senior est actuellement présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes et a auparavant occupé le poste de présidente et directrice générale de YWCA Canada. Elle a consacré sa vie à éliminer les obstacles systémiques et à renforcer le pouvoir des femmes et des filles de divers horizons.

Toni Varone est un homme d'affaires et un philanthrope. Président du groupe Varone, il est également membre de longue date du conseil d'administration de la fondation Villa Charities. Tout au long de sa vie, son engagement civique a été centré sur la construction de logements sûrs et abordables et sur la mise en valeur de la vie sociale et culturelle de la communauté italo-canadienne de Toronto.

Citation

« Forts de leurs connaissances et de leur expérience, Marnie McBean, Paulette Senior et Toni Varone seront des voix importantes pour leurs communautés en tant que nouveaux sénateurs indépendants du Parlement. Je serai heureux de travailler avec eux et avec tous les sénateurs pour faire avancer les dossiers qui comptent le plus pour les Canadiens et aider à construire un meilleur avenir pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Il se consacre à la défense des intérêts régionaux et offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre. Le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des gens hautement qualifiés.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 78 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par le gouverneur général, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]