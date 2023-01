OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - L'islamophobie, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes sont inacceptables et n'ont pas leur place dans notre pays. Le gouvernement du Canada soutient les communautés musulmanes à travers le pays et réaffirme son engagement à agir pour dénoncer et combattre l'islamophobie, la violence motivée par la haine et la discrimination systémique, peu importe l'endroit et le moment où elles se manifestent.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination d'Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie.

Mme Elghawaby est une journaliste primée et une militante des droits de la personne. Membre fondatrice du conseil d'administration du Réseau canadien anti-haine et ancienne membre du conseil d'administration du Silk Road Institute, elle a mené une longue carrière en appuyant des initiatives visant à contrer la haine et à promouvoir l'inclusion. Elle dirige actuellement les communications stratégiques et les campagnes de la Fondation canadienne des relations raciales et est membre du Groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale.

À titre de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme Elghawaby agira en tant que porte-parole, conseillère, experte et représentante afin de soutenir et d'améliorer les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. Elle favorisera la sensibilisation aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans au Canada et conseillera le gouvernement dans l'élaboration de politiques, de propositions législatives, de programmes et de règlements inclusifs qui reflètent leurs réalités. Ce faisant, elle contribuera à promouvoir le respect de l'équité, de l'inclusion et de la diversité, en plus de mettre en valeur les vastes contributions que les personnes musulmanes apportent au tissu national de notre pays.

L'islamophobie est une expérience vécue par les communautés musulmanes de notre pays, et elle exige une action constante. Le gouvernement du Canada demeure inébranlable dans sa volonté de lutter contre la haine, le racisme et la discrimination. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous.

Citations

« La diversité est véritablement l'une des plus grandes forces du Canada. Cependant, l'islamophobie est un phénomène que de nombreux musulmans ne connaissent que trop bien. Nous devons changer cela. Dans notre pays, personne ne devrait être victime de haine en raison de sa foi. La nomination de Mme Elghawaby au poste de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie est une étape importante dans notre combat contre l'islamophobie et la haine sous toutes ses formes. J'ai hâte de travailler avec elle pour continuer à bâtir un pays où chacun se sent en sécurité et respecté. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au Canada, la diversité est une réalité, mais l'inclusion est un choix. Notre gouvernement a écouté les expériences vécues par les communautés musulmanes à travers le pays et prend des mesures pour lutter contre l'islamophobie. En tant que première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby mettra à profit ses vastes connaissances et son expérience comme militante des droits de la personne pour orienter et renforcer les efforts du Canada dans la lutte contre la haine envers les musulmans, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. Cette nomination est un pas important vers l'édification d'un Canada plus sûr et plus inclusif pour tous. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants

Aux termes de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, l'islamophobie désigne le racisme, les stéréotypes, les préjugés, la peur ou les actes d'hostilité envers des personnes musulmanes.

En juillet 2021, le gouvernement du Canada a tenu un Sommet national sur l'islamophobie. Ce sommet, qui a eu lieu de manière virtuelle, a permis de cerner des moyens d'aider le gouvernement à collaborer plus efficacement avec les communautés musulmanes afin de mettre en œuvre des initiatives de lutte contre le racisme visant spécifiquement l'islamophobie et la violence alimentée par la haine. La nomination d'une représentante spéciale est l'une des recommandations formulées lors du sommet.

a tenu un Sommet national sur l'islamophobie. Ce sommet, qui a eu lieu de manière virtuelle, a permis de cerner des moyens d'aider le gouvernement à collaborer plus efficacement avec les communautés musulmanes afin de mettre en œuvre des initiatives de lutte contre le racisme visant spécifiquement l'islamophobie et la violence alimentée par la haine. La nomination d'une représentante spéciale est l'une des recommandations formulées lors du sommet. Le processus d'appel de candidatures pour le nouveau poste de représentant spécial pour la lutte contre l'islamophobie a été lancé en juin 2022. Mme Elghawaby a été nommée à ce poste désigné par décret du gouverneur en conseil dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

En 2021, la date du 29 janvier est officiellement devenue la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Cette journée nous donne l'occasion de nous souvenir des victimes de cette tragédie, de dénoncer l'islamophobie et toutes les autres formes de racisme, de haine et de discrimination religieuse, et de promouvoir les mesures pour les combattre.

Note biographique

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]