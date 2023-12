OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Manon Jeannotte en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure du Québec.

Mme Jeannotte, fière d'appartenir à la Nation Micmac de Gespeg, a consacré plus de 20 ans de sa vie à améliorer le bien-être des communautés autochtones, notamment sur le plan des politiques, de la gouvernance et de la défense des droits. Récemment, elle a occupé le poste de directrice de l'École des dirigeants des Premières Nations à l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal). Son travail visant à mettre en lumière l'histoire des Premières Nations et des Inuits au Québec lui a valu une marque de reconnaissance de la part du Conseil des hauts fonctionnaires fédéraux du Québec.

Le premier ministre a exprimé ses remerciements au lieutenant-gouverneur sortant, l'honorable J. Michel Doyon, pour son travail au service des gens du Québec et du Canada.

Citation

« Manon Jeannotte a consacré sa carrière à accroître le bien-être des peuples autochtones et à améliorer de manière concrète la vie dans nos communautés. Je suis convaincu qu'elle continuera d'apporter d'importantes contributions et qu'elle restera une source d'inspiration pour les gens du Québec et de l'ensemble du Canada dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

Note biographique

Lien connexe

