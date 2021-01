OTTAWA, ON, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eva Aariak à titre de commissaire du Nunavut.

Mme Aariak défend depuis toujours le Nunavut ainsi que les langues et la culture des Inuits. Tout au long de sa carrière, que ce soit en tant qu'enseignante, journaliste, entrepreneure, fonctionnaire ou élue, elle a fait la promotion de l'usage et de la compréhension de l'inuktut. Première commissaire aux langues du Nunavut, Mme Aariak a contribué à faire de l'inuktut une langue de travail au sein du gouvernement territorial. Elle a aussi recommandé à l'Assemblée législative du Nunavut la Loi sur la protection de la langue inuite, un projet de loi sans précédent qui a été adopté.

Première femme ayant accédé au poste de premier ministre du Nunavut et défenseuse de l'équité et de l'égalité des sexes, Mme Aariak a grandement contribué à l'avancement des femmes dans la vie publique au Canada. Lorsqu'elle était première ministre, elle a également dirigé des efforts novateurs et inclusifs visant à réduire la pauvreté, dans l'objectif de renforcer les économies locales, d'améliorer la sécurité alimentaire et d'accroître l'accès au logement dans tout le territoire.

Le premier ministre a remercié la commissaire précédente, Nellie Taptaqut Kusugak, pour son dévouement au service des Nunavummiut.

« Grâce à son dévouement de longue date au service des Nunavummiut et ses efforts sans relâche pour promouvoir et préserver leur culture et leurs langues, je suis convaincu que Mme Aariak excellera dans son nouveau rôle de commissaire du Nunavut et qu'elle continuera d'inspirer les gens pour qu'ils se mettent au service de leur communauté. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les commissaires territoriaux sont nommés par le gouverneur en conseil.

Les responsabilités des commissaires territoriaux sont largement les mêmes que celles des lieutenants-gouverneurs des provinces. Ils sont chargés d'assermenter les députés de l'Assemblée législative et les membres du Conseil exécutif ainsi que d'ouvrir les sessions de l'Assemblée législative et d'accorder la sanction royale aux lois qui y sont adoptées.

