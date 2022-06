OTTAWA, ON, le 1 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de l'honorable Stéphane Dion comme ambassadeur du Canada en France. M. Dion demeure l'envoyé spécial du premier ministre auprès de l'Union européenne et de l'Europe, poste qu'il occupe depuis 2017. Il sera également accrédité auprès de Monaco.

M. Dion a une expérience avérée de la promotion des priorités du Canada en Europe au profit des populations des deux côtés de l'Atlantique, notamment dans les domaines de la sécurité, de la démocratie, de l'environnement et du commerce. Il a récemment occupé le poste d'ambassadeur du Canada en Allemagne, où il a contribué à approfondir les relations du Canada avec l'un de ses plus proches partenaires européens. Il a été élu député fédéral en 1996, puis réélu à sept reprises. Durant cette période, il a également été ministre fédéral et chef de l'opposition officielle.

Le Canada et la France entretiennent depuis longtemps une amitié solide, ancrée dans une langue et une histoire communes, un partenariat économique ainsi que des liens culturels et des rapports étroits entre leurs populations. En tant que principal diplomate canadien en France et en Europe, M. Dion représentera le gouvernement du Canada, poursuivra le renforcement de nos relations bilatérales et fournira des conseils stratégiques au premier ministre.

Le premier ministre a également profité de l'occasion pour remercier Isabelle Hudon de sa contribution aux relations entre le Canada et la France à titre d'ambassadrice du Canada en France de 2017 à 2021.

« Stéphane Dion est un diplomate chevronné et un fonctionnaire dévoué. Au cours de sa brillante carrière, il a servi notre pays avec honneur et dignité, et je sais qu'il continuera de promouvoir nos intérêts et nos valeurs communes en tant que représentant du Canada en France et mon envoyé spécial en Europe. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

