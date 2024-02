OTTAWA, ON, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé Manuelle Oudar à titre de sénatrice indépendante afin de combler un poste vacant au Sénat pour le Québec.

Manuelle Oudar est une avocate dévouée pour la justice et une dirigeante respectée dont la carrière au sein de la fonction publique du Québec s'étend sur plus de trois décennies. Elle est actuellement présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail du gouvernement du Québec et reste active dans sa communauté, comme conférencière ainsi que mentor auprès de jeunes professionnelles et leaders qui débutent leur carrière.

« Mme Oudar est une administratrice accomplie, et son expérience dans divers domaines apportera une perspective importante au Sénat. Je suis certain qu'elle continuera à être une voix forte pour le Québec et pour les Canadiens d'un océan à l'autre dans le cadre de son nouveau rôle de sénatrice. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Il se consacre à la défense des intérêts régionaux et offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre. Le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des gens hautement qualifiés.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 81 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par le gouverneur général, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

