OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Joan Marie Aylward en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador.

Mme Aylward a fait carrière comme infirmière et a été membre de la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador pendant sept ans, au cours desquels elle a occupé plusieurs postes de ministre et travaillé à divers dossiers allant de la santé publique à l'emploi. Plus récemment, Mme Aylward a été vice-présidente du Newfoundland and Labrador Labour Relations Board. Elle a également reçu la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II.

Le premier ministre a remercié la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Judy Foote, pour les services qu'elle a rendus à la population de Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada. Première femme lieutenante-gouverneure de la province, Mme Foote a fait preuve de passion, d'énergie et d'un dévouement inébranlable au service des Canadiens au cours de son mandat historique.

Citation

« Joan Marie Aylward a consacré sa carrière au service de sa communauté et des Canadiens. Je suis convaincu qu'elle continuera de servir la population de Terre-Neuve-et-Labrador dans ses nouvelles fonctions avec la générosité, le dévouement et l'enthousiasme qu'on lui connaît. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

Note biographique

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]