Le premier ministre annonce la nomination d'un nouveau représentant du gouvernement au Sénat

OTTAWA, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Marc Gold en tant que représentant du gouvernement au Sénat.

Le sénateur Gold est un avocat, professeur de droit et leader communautaire émérite. Au début de sa carrière, il a formé des juges nommés par le gouvernement fédéral sur le droit constitutionnel et la Charte canadienne des droits et libertés. Avant sa nomination au Sénat, il a occupé des rôles de leadership au sein de la communauté juive à l'échelle locale, nationale et internationale, dont celui de président des Fédérations juives du Canada.

Le sénateur Gold remplace l'honorable Peter Harder, qui a quitté son poste après avoir mené les travaux de modernisation du Sénat au cours de la 42e législature. Le sénateur Gold poursuivra ces efforts et travaillera avec les autres parlementaires pour faire avancer le programme législatif du gouvernement au Sénat. Ce programme consiste notamment à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, protéger l'environnement, assurer la sécurité des communautés et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

« Les nombreuses réalisations personnelles et professionnelles du sénateur Gold ainsi que son engagement à promouvoir les droits de la personne et la diversité régionale du Canada nous aideront à trouver des terrains d'entente au Sénat au moment où nous voulons investir dans nos communautés, assurer la protection des citoyens, créer de bons emplois pour la classe moyenne et lutter contre les changements climatiques. Je suis impatient de travailler avec lui afin de bâtir un meilleur pays pour tous les Canadiens. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le sénateur Gold a été nommé au Sénat le 25 novembre 2016 dans le cadre du processus de sélection fondé sur le mérite. Il représente le Québec et est membre du Groupe des sénateurs indépendants.

Le premier ministre recommandera que le sénateur Gold soit assermenté en tant que membre du Conseil privé en plus d'occuper le rôle de représentant du gouvernement au Sénat.

Le représentant du gouvernement au Sénat est le premier point de contact entre le gouvernement et le Sénat. Il s'emploie à faire avancer les projets de loi du gouvernement à la Chambre haute et à promouvoir le renouvellement de l'institution.

Le représentant du gouvernement au Sénat est membre d'office de tous les comités, sauf le Comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs et les comités mixtes.

En 2016, le processus de sélection pour les sénateurs a été ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont passées en revue par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui fournit des recommandations au premier ministre.

