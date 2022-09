OTTAWA, ON, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra le 16 septembre 2022 au Royaume-Uni avec Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser pour assister aux funérailles nationales de Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui auront lieu à Londres le 19 septembre 2022. Le premier ministre Trudeau sera accompagné de Sophie Grégoire Trudeau.

Le Canada sera également représenté par d'anciens gouverneurs généraux, à savoir la très honorable Michaëlle Jean et le très honorable David Johnston, ainsi que d'anciens premiers ministres, soit la très honorable Kim Campbell, le très honorable Jean Chrétien, le très honorable Paul Martin et le très honorable Stephen Harper. Seront également présents la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, ainsi que la greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et ancienne haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Janice Charette, et l'actuel haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'honorable Ralph Goodale.

Des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des représentants de régiments des Forces armées canadiennes se joindront au personnel en uniforme d'autres pays du Commonwealth lors des funérailles, le 19 septembre.

De plus, la délégation canadienne comprendra des membres de l'Ordre du Canada, à savoir Mark Tewksbury, Gregory Charles et Sandra Oh ainsi que Leslie Arthur Palmer, récipiendaire de la Croix de la vaillance. Ils prendront part à un défilé de récipiendaires de distinctions honorifiques nationales dans le cadre du service funèbre.

Le jour des funérailles de la regrettée souveraine au Royaume-Uni sera souligné au Canada dans le cadre d'un Jour de deuil national et d'une cérémonie nationale de commémoration tenue à la cathédrale Christ Church, la cathédrale anglicane d'Ottawa. Le très honorable Brian Mulroney et le très honorable Joe Clark, anciens premiers ministres, seront présents à la cérémonie, et tous les parlementaires y ont été conviés. La cérémonie sera diffusée en direct pour que tout le monde puisse la voir.

Citation

« Sa Majesté la reine Elizabeth II a servi avec constance le Canada, le Commonwealth et sa population. C'est avec le cœur lourd, mais aussi avec une profonde gratitude, que nous nous réunirons pour rendre hommage à Sa Majesté, dont la vie consacrée à servir la population est un exemple extraordinaire pour chacun de nous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sa Majesté la reine Elizabeth II a accédé au trône le 6 février 1952. Elle a été couronnée à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953 et est la souveraine qui a régné le plus longtemps sur le Canada, soit durant plus de 70 ans.

Des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des régiments suivants des Forces armées canadiennes seront aux funérailles :

Le Régiment royal de l'Artillerie canadienne



Le Corps du génie royal canadien



The Governor General's Horse Guards



The King's Own Calgary Regiment



Royal 22e Régiment

Régiment

Governor General's Foot Guards



The Canadian Grenadier Guards



The Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders

and Glengarry Highlanders

Le Régiment de la Chaudière



The Royal New Brunswick Regiment



The North Shore (New Brunswick) Regiment

) Regiment

48th Highlanders of Canada



The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada



The Calgary Highlanders



Branche des services juridiques des Forces armées canadiennes



Réserve aérienne

Afin de mettre à l'honneur la vie et le service public de Sa Majesté la reine Elizabeth II, les Canadiens sont invités à signer le livre de condoléances en ligne ou à transmettre leurs condoléances d'autres façons.

Produits connexes

Liens connexes

