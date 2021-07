OTTAWA, ON, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Catherine Luelo devient dirigeante principale de l'information du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à compter du 26 juillet 2021. Mme Luelo a précédemment servi comme dirigeante principale de l'information à Air Canada et à Enbridge Inc.

Bob Hamilton, actuellement commissaire du revenu, est reconduit dans ses fonctions, à compter du 1er août 2021.

